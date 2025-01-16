Google en persbureau AP werken samen voor realtime informatie in Gemini

Google en persbureau Associated Press, of AP, zijn een samenwerking gestart om realtime informatie naar Gemini te brengen. Het doel is om bruikbaardere resultaten naar de Gemini-app te brengen.

De bedoeling is dat de AP een feed met realtime informatie gaat leveren, die de resultaten van Gemini moeten verbeteren. "Dit is vooral handig voor gebruikers die up-to-date informatie zoeken", zegt Google in een aankondiging. Wanneer die feed met realtime informatie in Gemini beschikbaar wordt, is niet bekendgemaakt.

Google is niet het enige bedrijf dat met nieuwsmedia samenwerkt voor zijn AI-tools. OpenAI sloot ook al meerdere overeenkomsten met nieuwsaanbieders, waaronder de AP. In mei werd bovendien een samenwerking opgestart met News Corp, waardoor OpenAI antwoorden mag genereren op basis van artikelen van onder meer The Wall Street Journal. Ook heeft OpenAI samenwerkingen met het Duitse Axel Springer, Le Monde uit Frankrijk, de Britse Financial Times en Prisa Media uit Spanje.