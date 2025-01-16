Google en persbureau AP werken samen voor realtime informatie in Gemini

Google en persbureau Associated Press, of AP, zijn een samenwerking gestart om realtime informatie naar Gemini te brengen. Het doel is om bruikbaardere resultaten naar de Gemini-app te brengen.

De bedoeling is dat de AP een feed met realtime informatie gaat leveren, die de resultaten van Gemini moeten verbeteren. "Dit is vooral handig voor gebruikers die up-to-date informatie zoeken", zegt Google in een aankondiging. Wanneer die feed met realtime informatie in Gemini beschikbaar wordt, is niet bekendgemaakt.

Google is niet het enige bedrijf dat met nieuwsmedia samenwerkt voor zijn AI-tools. OpenAI sloot ook al meerdere overeenkomsten met nieuwsaanbieders, waaronder de AP. In mei werd bovendien een samenwerking opgestart met News Corp, waardoor OpenAI antwoorden mag genereren op basis van artikelen van onder meer The Wall Street Journal. Ook heeft OpenAI samenwerkingen met het Duitse Axel Springer, Le Monde uit Frankrijk, de Britse Financial Times en Prisa Media uit Spanje.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-01-2025 10:44
10 • submitter: Fox

16-01-2025 • 10:44

10

Submitter: Fox

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Reacties (10)

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Bollegerry 16 januari 2025 11:02
Belangrijk om te weten voor een AI tool gebruiker. Waar komt de voorgeschotelde info vandaan. Daarom Grok.
ArjanMus @Bollegerry16 januari 2025 13:27
Hoewel Grok zeker zijn beperkingen kent, vind ik het wel een enorm voordeel dat Grok realtime toegang heeft tot wat er op X gebeurt. En dus wat er in de wereld gebeurt. Inclusief posts/community notes waarin mensen anderen en zeker nieuwsmedia en journalisten corrigeren.
controvi @ArjanMus16 januari 2025 13:46
X is de grootste bak ellende van alle socials.
Grok is een ai die gewoon kijkt wat er op het platform staat en je voorschotelt wat je wilt weten.
En als X de basis is van de informatie voor een AI wil ik niet weten wat voor onzin die uitkraamt.

AI wordt ingeleerd met data. Crap in is Crap uit. X is 99% crap, dus Grok is wel de laatste AI die ik ooit zo gebruiken

[Reactie gewijzigd door controvi op 16 januari 2025 13:47]

ArjanMus @controvi16 januari 2025 14:07
Ik weet niet wat jou ervaring met X en Grok is, maar de massa (media) geloven dat het allemaal crap is is gewoon niet waar. Uiteraard is er crap zoals op elk platform, en zoals in de echte maatschappij.
Maar mijn ervaring is dat er heel veel goeds tussen zit (ongetwijfeld net zoals op andere plaformen). En zeker ook de community notes zijn over het algemeen heel waardevol.

Ik heb liever dat een AI chatbot een gemiddelde afspiegeling laat zien van wat er in de maatschappij gebeurt, dan een handjevol subjectieve journalisten als bron heeft.
controvi @ArjanMus16 januari 2025 14:36
dat jij denkt dat twitter de gemiddelde afspiegeling is van de maatschappij.......
damn, sorry dat ik het zeg maar dat is gewoon triest.

Twitter bestaat uit een berg mensen die praten of shit waar ze doen alsof ze verstand hebben van het onderwerp. Vervolgens moeten mensen met daadwerkelijke kennis in 140 characters uitleggen waarom ze het fout hebben, wat niet mogelijk is. Waarna iedere "professional" zijn eigen mening als feiten presenteerd.

Dan heb je de kleine groep die de grote onzin verspreid waarna iedereen die confirmation bias heeft, het net zo hard doorstuurd.

Daarna komt een CNN of BBC erbij en zegt "kijk, iedereen vind dit." Wat onzin is, gezien het percentage van mensen uit land [hier een land] maar minimaal is ten opzichte van de hele bevolking.

Dus wat jij vind, is dat een hele kleine subset van schreeuwers en een berg papagaaien, wat in totaal waarschijnlijk nog geen 5% van een bevolking is, 'een gemiddelde afspiegeling' van een bevolking is?

Sure, de community notes zijn prima, maar die vangen nog niet 10% van alle crap op die gepost wordt.
De complotten vliegen je om de oren, en de discussies die er toe doen ontaarden in scheldpartijen zonder dat iemand ook maar een beetje context kan geven aan zijn/haar argument door het charcter limit.
En begin niet met "neem een subscription" want dat doet er niet toe. De massa die de paar characters die ze hebben om iemands punt te ontkrachten met een equivalent van "you dumb", is de energie niet waart.

Twitter is de ergste, maar facebook, insta, tiktok, het is allemaal baggeer aan propaganda, fake news, idioten die opgeheveld worden tot sociale helden voor het ronschreven en fucking annoying zijn in de maatschappij.
ArjanMus @controvi16 januari 2025 14:46
Je hebt gelijk, maar dat is mijn punt niet.
De vraag is op welke manier een AI chatbot een goede (en dan bedoel ik waarheidsgetrouwe, niet politiek correct of maatschappelijk verantwoord) afspiegeling kan maken van wat er in de maatschappij speelt.
Mijn mening is dan dat dat beter kan door bijv. X inclusief community notes, en wat mij betreft ook andere platformen, te gebruiken, in plaats van selectieve en subjectieve media.
watercoolertje @Bollegerry16 januari 2025 11:19
Daarom Grok.
Die heeft je zeker vertelt dat andere tools dat niet kunnen?

Ik krijg bij ChatGPT en Gemini gewoon een bronvermelding (je kan er gewoon om vragen ook), dus voor mij geen reden om een tool van oligarch musk te gebruiken...
Thonz @Bollegerry16 januari 2025 11:31
Het is op z'n minst naïef om te denken dat Grok niet vooringenomen is.
3raser 16 januari 2025 11:10
Dat lijkt me beter dan realtime informatie van X plukken, zoals de Google zoekmachine nu nog wel eens doet.
Some12 16 januari 2025 12:15
Leuk dat AI, maar wegens dezelfde betrouwbaarheids-overwegingen dat ik geen Google Search maar DuckDuckGo gebruik, zie ik mezelf dit niet raadplegen.

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