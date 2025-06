OpenAI sluit deal met News Corp voor gebruik artikelen WSJ in ChatGPT

OpenAI heeft een deal gesloten met News Corp voor het gebruik van content en expertise van haar media in diensten zoals ChatGPT. Daardoor heeft OpenAI nu toestemming om antwoorden te genereren op basis van artikelen van onder meer The Wall Street Journal.

News Corp gaat ook expertise leveren om 'journalistieke standaarden' in de antwoorden van OpenAI's diensten te waarborgen, aldus de bedrijven. Het gaat om een vijfjarige deal met een waarde van 250 miljoen dollar, zo meldt The Wall Street Journal.

Bedrijven als OpenAI zoeken deals met grote mediabedrijven om rechtszaken en jurisprudentie te voorkomen. Het gebruik van artikelen en uitingen van mediabedrijven binnen AI-diensten is juridisch grijs gebied. The New York Times heeft sinds eind vorig jaar een aanklacht lopen tegen OpenAI om het gebruik van artikelen als trainingsdata.

Sindsdien heeft OpenAI meerdere van dergelijke deals gesloten. Eerder sloot OpenAI al deals met persbureau Associated Press, de Duitse uitgever Axel Springer, Le Monde uit Frankrijk en Prisa Media uit Spanje. Ook is er een deal met Financial Times en Reddit.