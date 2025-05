Je kunt ChatGPT laten schrijven als ik. Het is geen geheim dat artikelen van Tweakers in de trainingsdata zitten van grote taalmodellen. Intussen hebben wij in de robots.txt staan dat we dat niet meer willen, maar toen was de trainingsdata al verzameld.

Het is een cliché om het aan te halen in artikelen over kunstmatige intelligentie, maar aangezien ChatGPT veel van mijn artikelen heeft geabsorbeerd én dit artikel gaat over het spanningsveld tussen grote taalmodellen en auteursrecht, heb ik toch een poging gewaagd ChatGPT, de versie op basis van GPT-4, een inleiding voor dit artikel te laten schrijven. Dit is waar de chatbot mee kwam:

"In de steeds evoluerende wereld van technologie, waar grote taalmodellen zoals GPT-4 en soortgelijken een prominente rol spelen, rijst een belangrijke en complexe vraag: hoe gaan we om met de auteursrechten in deze context? De kern van het probleem ligt in het feit dat deze modellen, ontwikkeld door organisaties zoals OpenAI, leren en creëren door het absorberen van enorme hoeveelheden bestaande teksten en data. Deze vraag wordt nog ingewikkelder door de globale aard van het internet en de verschillen in auteursrechtwetgeving per land. Moeten makers van originele inhoud worden gecompenseerd? Hoe kunnen we de grenzen van 'fair use' of 'billijk gebruik' definiëren in deze nieuwe context? En wat zijn de implicaties voor de toekomst van creatieve expressie en innovatie?"

Dit artikel gaat niet over de vraag of chatbots kunnen schrijven als bepaalde auteurs. Het is duidelijk dat ChatGPT niet echt schrijft op de manier zoals ik of een andere menselijke auteur dat zou doen. Maar ChatGPT snijdt wel een aantal relevante punten aan, want wat hij noemt, zoals makers compenseren, wat is fair use en wat zijn de implicaties voor de toekomst, zijn wel thema's die in dit artikel aan bod komen.

Afbeelding bovenaan en op frontpage: Dall-E: A new version of the ultra-wide, panoramic view of a computer absorbing data, with a design that more closely resembles a traditional computer