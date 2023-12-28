New York Times klaagt OpenAI aan om misbruik artikelen voor trainen van AI

The New York Times heeft OpenAI en Microsoft aangeklaagd voor het schenden van NYT's auteursrecht. De krant claimt dat de twee bedrijven 'miljoenen' artikelen van de NYT hebben misbruikt om hun eigen chatbots te trainen.

De krant vraagt in de aanklacht niet om een specifiek bedrag, maar zegt dat de twee bedrijven 'verantwoordelijk gehouden moeten worden voor miljarden dollars aan schade'. Microsoft en OpenAI hebben 'de unieke content van The Times onwettig gekopieerd' om de generatieve AI te trainen. De bedrijven moeten van NYT ook alle chatbotmodellen en trainingsdata verwijderen als hiervoor NYT-materiaal is gebruikt.

Het mediabedrijf zegt in april contact te hebben gezocht met Microsoft en OpenAI om zijn zorgen uit te spreken over het vermeende misbruik van de auteursrechtelijk beschermde artikelen. Daarbij zegt NYT oplossingen zoals 'commerciële overeenkomsten en technologische vangrails' te hebben voorgesteld. Die gesprekken zouden niet tot oplossingen hebben geleid, aldus de krant. Een OpenAI-woordvoerder zegt juist dat de gesprekken constructief verliepen en dat de rechtszaak 'verrassend en teleurstellend is'.

Mediabedrijven en andere organisaties vinden dat generatieve-AI-bedrijven ongeoorloofd content gebruiken voor het maken van generatieve AI's, waarna ze geld verdienen aan de content zonder toestemming of terugbetaling naar de originele contentmaker of rechthebbende. Zo zou OpenAI's ChatGPT bij sommige antwoorden 'bijna letterlijk teksten van NYT kopiëren, waar je normaliter een betaald NYT-abonnement voor nodig hebt', aldus de krant. Daarbij zouden de chatbots niet linken naar de NYT-content. Tegelijkertijd kunnen chatbots door foutieve informatie te verspreiden, ofwel te 'hallucineren', NYT's imago schaden als ze claimen dat die informatie van de krant komt.