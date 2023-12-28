Drie Duitse ziekenhuizen staken spoedeisende hulp na ransomwareaanval

Drie ziekenhuizen in het westen van Duitsland bieden geen spoedeisende hulp meer aan na een ransomwareaanval. Mogelijk gaat het om een Lockbit 3.0-aanval. De ziekenhuizen hebben nog wel toegang tot zorggegevens en zeggen de huidige patiënten van medische zorg te kunnen voorzien.

De IT-systemen van de drie ziekenhuizen 'faalden' 's ochtends op 24 december, schrijft de organisatie achter de drie ziekenhuizen. Het gaat om het Franziskus Hospital in Bielefeld, het Sankt Vinzenz Hospital in Rheda-Wiedenbrück en het Mathilden Hospital in Herford. De drie ziekenhuizen bevinden zich in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Bij de aanval kregen de hackers toegang tot de IT-systemen van de ziekenhuizen en versleutelden ze data. Op basis van een 'initiële check' meldt de organisatie dat het waarschijnlijk om Lockbit 3.0 gaat. Het is nog niet bekend hoe lang de aanvallers toegang hadden tot de IT-systemen, hoe ze toegang kregen en of er losgeld wordt geëist.

De ziekenhuisorganisatie KHO zegt de relevante autoriteiten te hebben geïnformeerd en met interne en externe cybersecurityspecalisten de aanval te onderzoeken. De ziekenhuizen werken met 'kleine technische beperkingen', maar de medische zorg zou blijven doorgaan. Vanwege 'veiligheidsredenen' bieden de ziekenhuizen alleen geen spoedeisende hulp meer aan.