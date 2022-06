Duits OM gaat criminelen achter ransomware niet vervolgen voor dood patiënte

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een twee maanden durend onderzoek naar de dood van een patiënte gestaakt zonder ransomwarecriminelen verantwoordelijk te houden. De dood hield mogelijk verband met een ransomware-aanval op een ziekenhuis in Düsseldorf.

Tegenover Wired maakt de Keulse openbaar aanklager Markus Hartmann bekend dat het OM besloten heeft om na het onderzoek geen vervolging in te stellen voor de dood van de vrouw. Uit zijn verklaring valt op te maken dat het niet lukt om te bewijzen dat er juridisch een causaal verband is tussen de ransomware-aanval en de dood van het slachtoffer.

Half september wilde een ambulance de patiënte met spoed naar het Universitair Ziekenhuis Düsseldorf brengen, maar door een ransomware-aanval lagen de systemen plat en moest de ambulance uitwijken naar het ziekenhuis in Wuppertal. Haar behandeling kon daardoor pas een uur later aanvangen. Het OM is tot de conclusie gekomen dat het geen zin heeft de zaak voort te zetten en de malwareverspreiders verantwoordelijk te houden, omdat niet te bewijzen is in welke mate het uitstel aan haar dood heeft bijgedragen en of ze nog veel langer had kunnen overleven.

Het OM onderzocht na het voorval of de cybercriminelen te vervolgen waren voor dood door nalatigheid. Volgens Hartmann is het een kwestie van tijd voordat er wel een geval komt waarbij ransomware onherroepelijk tot de dood van een persoon leidt, al zal het bewijs daarvoor volgens hem vaak lastig blijven.