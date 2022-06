Python-uitvinder Guido van Rossum gaat bij Microsoft werken

De Nederlandse Python-pionier Guido van Rossum treedt in dienst van de Developer Division bij Microsoft. Het is niet bekend wat Van Rossum precies gaat doen bij Microsoft, maar hij meldt wel het gebruik van Python beter te blijven maken.

Guido van Rossum meldt het vertrek naar Microsoft via Twitter. Als reden noemt hij dat hij besloot dat pensioen maar saai was. In 2018 trad Van Rossum terug als Benevolent Dictator For Life bij Python. Onder die hoedanigheid was hij de belangrijkste verantwoordelijke voor de door hem bedachte programmeertaal. Hij werkte toen nog wel bij Dropbox, waar hij al zes jaar in dienst was, maar ook zijn functie voor dat bedrijf legde hij vorig jaar neer om met pensioen te gaan.

Wat de functie van Van Rossum bij de ontwikkelaarsdivisie van Microsoft wordt, maakt hij niet bekend. Volgens hem zijn er 'te veel opties' om daar iets over te kunnen zeggen. "Maar ik ga het gebruik van Python zeker beter maken, en niet alleen op Windows. Er is veel opensource hier." Van Rossum werkte voordat hij bij Dropbox aan de slag ging bij Google. Daar werkte hij van 2005 tot en met 2012 en ontwikkelde hij de in Python geschreven webgebaseerde codereviewsystemen Mondrian en Rietveld.

In 2015 publiceerde Tweakers een video over Guido van Rossum in de serie Polderpioniers.