Amsterdam test app waarmee burgers zich privacy-vriendelijk kunnen identificeren

Amsterdam start een test met IRMA, een app waarmee burgers zich op internet kunnen identificeren bij de gemeente en daarbij alleen de strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens vrijgeven.

De gemeente Amsterdam nodigt burgers uit de IRMA-app voor Android en iOS te installeren en deze als test te gebruiken voor verschillende scenario's. Burgers voeren hun persoonsgegevens, adres, e-mailadres en telefoonnummer in. Vervolgens kunnen ze bijvoorbeeld aantonen dat ze ouder zijn dan 18 of 65, zonder dat ze hun precieze leeftijd hoeven vrij te geven, of ze kunnen bewijzen dat ze in een bepaalde wijk wonen, zonder hun exacte adres te gebruiken. Ook noemt Amsterdam mogelijkheden om aanvragen in te dienen en overlast te melden met de app. Doordat de app de hoeveelheid data beperkt tot wat strikt nodig is, neemt de kans op fraude met persoonsgegevens af, aldus de gemeente.

Het gaat voorlopig nog om een proef. De daadwerkelijke invoering is afhankelijk van de invoering van de wet Digitale Overheid. Deze wet geeft publieke dienstverleners mogelijkheden om elektronische identificatiemiddelen te gebruiken die betrouwbaarder zijn dan DigiD. De wet is op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen maar moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer.

IRMA komt voort uit onderzoek van de Digital Security-groep van de Radboud Universiteit en het Privacy and Identity Lab PI.lab. De ontwikkeling van de IRMA-software en het beheer van de infrastructuur liggen bij de in 2016 opgerichte stichting Privacy by Design. Ook Nijmegen heeft een test met de app gehouden en verder gebruikt onder andere VGZ het voor declaraties van zaakwaarnemers, blijkt uit de lijst van toepassingen waar IRMA al ingezet wordt.