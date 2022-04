Privacy by Design wil coronaresultaten in IRMA-app laten ophalen

De stichting Privacy by Design wil gebruikers van de IRMA-authenticatieapp privacyvriendelijk coronatestuitslagen laten ophalen en tonen aan derden. Volgens de initiatiefnemers is hun platform voor gegevensverwerking veiliger dan andere projecten.

De makers van de I Reveal my Attributes-app of IRMA willen met dat plan een antwoord bieden op internationale initiatieven om coronatestresultaten op te halen en te kunnen tonen. De stichting verwijst daarbij naar de app die de Chinese overheid wereldwijd beschikbaar heeft gesteld voor reizigers en het Covid Passport dat de International Air Transport Association op dit moment ontwikkelt. Beide initiatieven zijn volgens de stichting Privacy by Design minder privacyvriendelijk. De makers hebben een demo gemaakt waarin gebruikers kunnen zien hoe dat er in de praktijk uit zou zien.

De stichting zegt dat het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid geen eigen nieuwe app hoeft te ontwikkelen. Het ministerie kan tijd en geld besparen met de ingebruikname van de IRMA-app omdat die al operationeel is. De wensen voor een privacyvriendelijke omgang met data zijn volgens de stichting al bereikt met het IRMA-platform.

Gebruikers van het IRMA-platform moeten informatie over hun leeftijd en adres opgeven bij het instellen ervan. Het platform bevestigt die informatie, maar deelt die niet zelf met derde partijen. Deze partijen krijgen op deze manier geen directe toegang tot gevoelige gegevens als ze deze willen verifiëren. Bovendien maakt het gedecentraliseerde identiteitsplatform IRMA gebruik van geavanceerde cryptografie op basis van het opensource-authenticatieplatform Idemix dat IBM ontwikkelde. Volgens de initiatiefnemers is de gegevensverwerking van de IRMA-app privacyvriendelijker dankzij zijn gedecentraliseerde architectuur. Bij andere identity managementsystemen, zoals iDIN, wordt de data centraal verwerkt.