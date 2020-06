Privacyvriendelijke authenticatieapp IRMA krijgt nieuw uiterlijk

De identificatieapp IRMA is vernieuwd. Er zitten geen nieuwe features in de app, maar het inlogplatform heeft op Android en iOS wel een compleet nieuwe UI gekregen. Daarmee zou de app intuïtiever moeten zijn voor nieuwe gebruikers.

IRMA krijgt met name een nieuw uiterlijk, schrijven de makers. Er worden dus geen nieuwe features toegevoegd. Het nieuwe uiterlijk zorgt voor 'duidelijkere en intuïtievere gebruikerservaring', zeggen de makers. Onder andere het toevoegen van nieuwe identificatiemethodes is makkelijker geworden, en bij de menu's om dat te doen staat meer uitleg.

De ontwikkelaars van de app, SIDN en Privacy By Design, hebben meerdere gebruikersonderzoeken laten doen naar de app. Die werden gedaan door gemeenten zoals Amsterdam, Haarlem, Almere en Leiden. Bij de onderzoeken moesten gebruikers de app op hun telefoon installeren en er bepaalde handelingen mee doen zoals een digitale authenticatie invoeren. Ook werden er praktische tests gedaan om te zien of gebruikers de app makkelijk wisten in te zetten.

IRMA is een authenticatieapp waarmee Nederlanders op een privacyvriendelijke manieren kunnen inloggen bij bijvoorbeeld overheidsdiensten, maar ook bij commerciële bedrijven. Gebruikers voeren in de app informatie in over hun adres of leeftijd. Als ze vervolgens moeten inloggen bij een dienst die de woonplaats of leeftijd wil verifiëren kan dat met IRMA. De app bevestigt dan alleen of de benodigde informatie klopt, of een gebruiker bijvoorbeeld inderdaad woont waar hij zegt of ouder dan 18 is. Zo krijgt de dienst niet meer informatie dan strikt noodzakelijk.