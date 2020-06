Geschrapte game Dead Rising 5 had Dark Souls-achtige gevechten moeten krijgen

Van 2015 tot 2018 werkte Capcom Vancouver aan Dead Rising 5. De game wisselde diverse keren van creatieve regisseur. Daarmee veranderde ook de insteek. Een van hen wou er een Dark Souls-achtige game van maken. Capcom sloot de studio en de game kwam nooit uit.

Begin 2015, nog voordat Dead Rising 4 was verschenen, werd er een klein team opgezet om aan Dead Rising 5 te werken. Er werd besloten om de overstap te maken naar Unreal Engine 4. De vorige games gebruikten Capcoms eigen engine. De overstap naar de Unreal-engine maakte het niet mogelijk om enorm grote hoeveelheden zombies in het spel te stoppen, zoals bij Dead Rising 4. Daardoor werd er gekozen voor minder, maar sterkere zombies. Ook was het plan om rpg-elementen toe tevoegen aan het spel.

De nieuwe informatie is naar buiten gekomen in een lange Game History Secrets-video van YouTube-kanaal DidYouKnowGaming. De maker daarvan, Liam Robertson, sprak met medewerkers van de voormalige studio.

In 2016 nam Capcom een compleet nieuw team van ontwikkelaars aan om aan Dead Rising 5 te werken. Later dat jaar, toen Dead Rising 4 uit was gekomen, werden ook de medewerkers die aan dat spel hadden gewerkt toegevoegd aan het team. Een voormalige design director van Ubisoft, die bij het project was betrokken, had voor ogen dat de game The Last of Us-achtige gevechten moest krijgen en de game zou er kleurrijk uit moeten zien. Het zou een coop-game worden, met twee personages met ieder eigen gevechtsstijlen.

Die plannen werden later weer overboord gegooid. Het spel zou weer een singleplayergame worden, maar de speler zou kunnen wisselen van personage. Er werd een nieuwe ontwerpregisseur aangesteld en die vertelde aan de ontwikkelaars dat Uncharted 4, Batman: Arkham Asylum en GTA V als inspiratie moesten dienen voor het wisselen van personages. Volgens ontwikkelaars was het erg onduidelijk welke kant de game op zou gaan en die fase duurde ook maar enkele maanden.

In de zomer van 2017 werden de plannen weer overhoop gegooid. Dead Rising 5 zou nu Dark Souls-achtige gameplay moeten krijgen, met een staminameter en een lock-onsysteem bij gevechten. Sony zag dat wel zitten en er werden afspraken gemaakt om de game ook op de PlayStation 4 uit te brengen. Capcom Japan zag echter niets in de nieuwe richting die de game op ging en die plannen werden van tafel geveegd. Het moederbedrijf voerde in 2018 een herstructurering door bij Capcom Vancouver, om de game alsnog af te maken, maar dan in een stijl die meer lijkt op Dead Rising 3 en 4. Het spel had in 2019 uit moeten komen.

Dead Rising 5 is nooit verschenen. Een aantal maanden na de herstructurering besloot Capcom Japan om zijn studio in Vancouver in zijn geheel op te doeken. In september 2018 sloot de studio en verloren ruim 150 medewerkers hun baan. Uit cijfers van Capcom blijkt dat er zo'n 40 miljoen dollar in de studio was gestopt. Dat geld zou grotendeels aan de ontwikkeling van Dead Rising 5 zijn besteed.

In de video worden ook andere projecten van Capcom Vancouver besproken die nooit van de grond zijn gekomen. Zo werkte de studio aan een nieuw ip, New Frontier. Dat had een scifi-game met avontuur- en rpg-elementen in een open wereld moeten worden. De studiomedewerkers omschrijven het spel als 'Destiny voor Destiny'. Niet vanwege de gameplay, maar vanwege de thema's in het spel. Ten tijde van de ontwikkeling van Bungie's Destiny nog niet verschenen. Beelden van New Frontier zijn in de video te zien vanaf 5:10.