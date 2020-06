Belgische provider edpnet verdubbelt uploadsnelheid Fiber XL-abonnement

Edpnet verdubbelt de snelheid van zijn Fiber XL-glasvezelabonnement. De uploadsnelheid is nu 100MBit/s, dat was 50Mbit/s. De downloadsnelheid is met 500Mbit/s ongewijzigd en ook de abonnementsprijs verandert niet.

Het is de tweede keer in drie maanden dat edpnet de snelheid van zijn Fiber XL-abonnement verhoogt. In maart werd de downloadsnelheid verdubbeld van 250Mbit/s naar 500Mbit/s en toen ging de uploadsnelheid omhoog van 30Mbit/s naar 50Mbit/s.

De snelheidsverhoging geldt alleen voor het Fiber XL-abonnement, dat 44,95 euro per maand kost. Edpnet biedt ook een Fiber XS-abonnement aan voor 34,95 euro per maand, met download- en uploadsnelheden van 110Mbit/s en 10Mbit/s. Die snelheden zijn ongewijzigd.

Edpnet biedt zijn glasvezelabonnementen sinds 2018 via het netwerk van Proximus. De abonnementen hebben geen datalimiet. In België zijn grote providers als Proximus en Telenet sinds 2018 verplicht om hun netwerk op te stellen voor andere aanbieders.