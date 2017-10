Belgische provider edpnet gaat glasvezel aanbieden op netwerk van Proximus

De Belgische provider edpnet heeft een overeenkomst gesloten met Proximus voor het aanbieden van internetabonnementen via het nieuwe glasvezelnetwerk. Details over de abonnementen die edpnet gaat aanbieden, zijn er nog niet.

Ook is nog niet bekend vanaf wanneer Belgische klanten de glasvezelabonnementen bij edpnet kunnen afsluiten. Edpnet kan de glasvezelabonnementen gaan aanbieden doordat het een wholesale­overeenkomst heeft gesloten met Proximus, waarvan de bedrijven melding maken in een persbericht.

Proximus maakte eind vorig jaar bekend in tien jaar tijd drie miljard euro te investeren in de aanleg van glasvezel. Daarmee verwacht de provider 85 procent van de bedrijven en de helft van de consumenten in België van ftth -aansluitingen te kunnen voorzien. De Belgische toezichthouder BIPT wil dat Proximus het glasvezelnetwerk openstelt voor andere aanbieders, omdat de provider een dominante marktpositie heeft. De overeenkomst met edpnet is hier een gevolg van.

In juli uitte Proximus sterke kritiek op de eis van BIPT over het openstellen. Ceo Dominique Leroy dreigde de investering in het glasvezelnetwerk niet door te zetten als de regelgeving zodanig verandert dat de terugverdienperiode langer wordt. Er is nog discussie over de voorwaarden voor het openstellen.

Woensdag maakte Philippe Muyters, de Vlaamse minister voor Innovatie, bekend dat hij de plannen van providers om glasvezel aan te leggen niet voldoende vindt. Naast Proximus legt ook Telenet een eigen glasvezelnetwerk aan. Muyters wil desnoods een overheidsbedrijf in het leven roepen om landelijk glasvezel aan te leggen als de providers de doelstellingen van de minister niet kunnen halen.