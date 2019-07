Toezichthouder wil dat Telenet wholesaletarieven flink verlaagt

De Belgische telecomautoriteit BIPT wil dat kabeloperatoren de tarieven die ze andere aanbieders in rekening brengen voor gebruik van hun netwerk, flink verlagen. De toezichthouder wil zo de concurrentie bevorderen.

Het BIPT heeft samen met mediaregulatoren een ontwerpbesluit voor aanpassing van wholesaletarieven voor beheerders van kabelnetwerken gepubliceerd. In de praktijk heeft dat besluit betrekking op de kabelaars Telenet, Brutélé en Nethys. In het document stellen de autoriteiten prijzen voor internet, tv en de combinatie hiervan voor, die aanbieders jaarlijks voor het gebruik van netwerken voor de periode 2019 tot en met 2023 moeten gaan betalen. De prijzen voor internet en die voor de combinatie van internet en tv moeten volgens het voorstel flink dalen, terwijl die voor de doorgifte van enkel tv wat omhoog kan.

De verlaging van de tarieven kan oplopen tot veertig procent. Het BIPT geeft het voorbeeld van een aanbieder met 50.000 klanten per verzorgingsgebied, die 50 digitale kanalen uitzendt, waarvan de helft in hd, en waarvan de klanten gemiddeld 1Mbit/s op het piekuur verbruiken. Zo'n bedrijf zou in 2019 per aansluiting 12,61 euro voor een 100Mbit/s-verbinding op het netwerk moeten betalen, waar Telenet nu 20,29 euro als wholesaleprijs rekent. Voor de combinatie van tv en internet zou de wholesaleprijs moeten dalen van 20,29 euro naar 14,75 euro.

De kabelaars en hun wholesaleklanten hebben tot 6 september 2019 om hun visie op het ontwerpbesluit te geven. Het besluit is goed nieuws voor Orange, dat diensten op het kabelnetwerk van Telenet aanbiedt en straks lagere kosten krijgt waarmee het bedrijf winsten kan verhogen en/of zijn tarieven kan verlagen. Het BIPT werkt aan een vergelijkbaar document voor Proximus, dat een dsl- en glasvezelnetwerk beheert, schrijft Nieuwsblad.