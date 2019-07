Overheid wil open toelating voor bedrijven die overheidsinlogsystemen maken

De overheid wil dat bedrijven makkelijker zelf inlogapplicaties voor overheidsinstellingen kunnen maken. Het kabinet wil daarom het systeem voor toelating van zulke apps, nu een accreditatiemethode, vervangen door een open toelating.

Op dit moment moeten bedrijven nog vooraf een accreditatie krijgen als zij een inlogsysteem bouwen waarmee burgers bij overheidsinstanties kunnen inloggen. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wil dat veranderen in een systeem van open toelating, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Bij zo'n systeem kan ieder bedrijf een eigen inlogsysteem maken, zolang dat maar voldoet aan bepaalde eisen op het gebied van privacy, veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Knops keek voor de beslissing vooral naar het buitenland, schrijft hij in zijn brief. Volgens hem worden daar goede resultaten met de open toelating geboekt. Er ontstaat volgens hem meer innovatie en bedrijven kunnen zo makkelijker doelgroepen bedienen die anders niet met digitale inlogmiddelen in aanraking komen. Ook is een open toelating op lange termijn beter dan aanbesteding, omdat 'bedrijven beter kunnen meebewegen met de markt', schrijft Knops. Van de andere kant zouden er genoeg eisen aan die open toelating zijn die ervoor zorgen dat bedrijven kwaliteit blijven leveren.

De staatssecretaris zegt dat bedrijven zich moeten houden aan de Europese eIDAS-eisen. Daarin staan standaarden voor de beveiliging van digitale inlogmethodes, en voor de gebruikersvriendelijkheid ervan. Ook verwijst hij naar Nederlands eigen agenda, NL DIGIbeter, waarin 'kernwaarden' voor zulke inlogmethodes staan opgetekend. Die laatste gelden niet alleen voor de privacy en veiligheid, maar ook voor financiële aspecten van dergelijke projecten.

Knops dient binnenkort een wetsvoorstel in om de open toelating voor elkaar te krijgen. Daarvoor moet namelijk eerst de Wet Digitale Overheid worden aangepast.