DigiD-app kan voortaan ook identiteitsbewijzen scannen met iPhones

Er is een nieuwe versie van de DigiD-app voor iOS-verschenen die het mogelijk maakt om een id-check uit te voeren door middel van nfc. Dat is nodig voor inloggen bij sommige diensten. Tot nu toe werkte de functie alleen in de Android-versie.

ID-check werkt alleen bij gebruik van iPhones met iOS 13 of nieuwer, meldt Logius. In die versie van het besturingssysteem heeft Apple ontwikkelaars meer mogelijkheden gegeven voor het gebruik van de nfc-lezer. Daardoor werkt de functie van de DigiD-app om identiteitsbewijzen te scannen nu ook op iPhones.

Gebruikers krijgen meer mogelijkheden als ze een identiteitsbewijs toevoegen aan de DigiD-app. Het is daarna bijvoorbeeld mogelijk om een auto over te schrijven bij de RDW of om een medisch dossier in te zien. De nieuwe versie van DigiD voor iOS is maandag uitgebracht.

Met ID-check wordt het beveiligingsniveau van de DigiD-app verhoogd naar Substantieel. Zonder gebruik van de identiteitscontrole is dat beveiligingsniveau Midden. Door het hogere niveau hebben organisaties meer zekerheid over de identiteit van degene die inlogt, en daarmee krijgen gebruikers toegang tot gevoeligere gegevens. ID-check was twee jaar geleden al beschikbaar in de Android-versie.