Bijna helft DigiD-gebruikers heeft app geactiveerd om veiliger in te loggen

Bijna de helft van de gebruikers van de Nederlandse inlogmethode DigiD heeft de app voor smartphones geactiveerd om veiliger in te loggen. Het aantal mensen die de app gebruiken verdubbelde afgelopen tijd bijna in een half jaar.

Vorige maand hadden zes miljoen gebruikers een app die geactiveerd is om in te loggen, meldt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Dat waren er in mei vorig jaar nog 3,4 miljoen. Er zijn in totaal 13 miljoen DigiD-accounts. Het aantal logins via de app steeg in die periode van 3,4 naar 6,3 miljoen per maand.

De app biedt tweetrapsauthenticatie, omdat gebruikers de beschikking moeten hebben over het ontgrendelde toestel en een pincode moeten weten om de loginpoging te laten slagen. Daarmee heeft de app beveiligingsniveau Substantieel. Dat is een stap boven inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, maar voor bepaalde toepassingen is er een DigiD-login die elke keer het scannen van de nfc-chip in een paspoort of id-kaart vereist.

Minister Knops zegt dat hij het inloggen met de app voor meer mensen mogelijk wil maken en voor telefoons zonder nfc, die eenmalig vereist is bij het activeren van de app om de nfc-chip op een identificatiemiddel te scannen, komt er een app waarmee gebruikers een telefoon van een ander kunnen lenen om dat te doen. Er is al een test geweest van deze eWid-app. Voor mensen zonder smartphones zoekt de minister nog naar een inlogmethode die veiliger is dan gebruikersnaam en wachtwoord, meldt Knops in een beantwoording van Kamervragen over hetzelfde onderwerp.