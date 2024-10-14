DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers bij 20-jarig bestaan

Dat klopt, maar ze moeten ook alle diensten aanbieden via papier of anderzijds, en die mensen worden weggeschoven onder het mom van "dit is beter". Dat is niet voor iedereen zo.
Volgens mij heb je een vertekend beeld. Er wordt heel hard gestuurd op WCAG compliant ontwerp en daar bovenop getest met mensen die digitaal laag geletterd zijn.
Er wordt continu gekeken hoe ze de onboarding en de andere processen rondom DigiD toegankelijk kunnen maken voor zo veel mogelijk mensen.
Tot aan hulp in de buurt etc. aan toe.
Zolang je gebruik maakt van certificaten die alleen beide partijen kennen, wat is er dan mis met een self signed certificaat? Het is een extra beveiliging op de communicatie.
Van een IT-er die DigiD implementeert had ik dit statement niet verwacht. Het PKI-certificaat dat jou server aan Logius geeft toont aan dat jou organisatie is gevalideerd door een 3e partij als zijn wie jullie zijn. Ook wordt gekeken of het certificaat niet al is ingetrokken.
Als jullie zelf een certificaat maken weet Logius niet dat jullie het echt zijn. Iedereen kan immers zo'n ding in jullie naam maken, jullie OIN is publiek.
Het idee achter een PKI-CA is immers dat zij garanderen dat niemand anders een certificaat van hen krijgt met jullie OIN er in. En dat dat publiek valideerbaar is, en bij een probleem (hack bij jullie) het certificaat ingetrokken kan worden, uit buiten de macht van de hacker om.
En dat Logius dan automatisch de poort sluit.
Je BSN gaat droog over de lijn, wel via TLS uiteraard, maar dat komt dan binnen bij de aanbieder die er vervolgens de gekoppelde gegevens mee ophaalt. Daar wil je gewoon geen BSN voor gebruiken. Wat dan wel is een terechte vraag, maar aan Logius om te beantwoorden lijkt me.
Overheidsdiensten zijn verplicht om de BSN als het identificerende kenmerk te gebruiken.
Er wordt gewerkt aan een alternatief per afnemer. Maar er is ook aangetoond dat pseudoniemen zeer snel tot herleidbaarheid om te zetten zijn, dus de vraag is in welke context deze relevant zullen zijn
Zie onderandere:
https://www.noraonline.nl..._tussen_basisregistraties
Onderzoek uit 2019 naar pseudonimisatie van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging:
https://www.enisa.europa....ces/@@download/fullReport
Kort samengevat, een BSN is een 9 cijferig nummer met een 11-proef. Er zijn er maximaal 90 miljoen (waarvan 22% in gebruik).
Je kunt op een alledaagse laptop of smartphone de lijst met alle mogelijke BSN nummers in een paar seconden genereren.
Heb je van een aantal pseudoniemen (jezelf etc.) achterhaald wat het BSN is, dan kun je een algoritme extraheren, tenzij er voor elke BSN een ongerelateerd unieke code gemaakt wordt.l - die uniek is.
Dat laatste kan alleen als er een omkeer tabel wordt opgeslagen (rainbow table).
Het wordt nog complexer: ze moeten uniek zijn voor elk gebruik, tussen elke dienst. Dus heel veel tabellen, en goede checks dat er geen duplicaten ontstaan.
En dan nog kan het zijn dat de verwerker andere gegevens heeft die noodzakelijk zijn, die simpelweg tot herleidbaarheid leiden.
[Reactie gewijzigd door djwice op 14 oktober 2024 22:01]