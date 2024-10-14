DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers bij 20-jarig bestaan

Het Nederlandse identificatiesysteem DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers. Dat heeft beheerder Logius gezegd bij het 20-jarig jubileum van de dienst, waarmee Nederlanders zich kunnen identificeren bij overheidsdiensten.

DigiD begon twintig jaar geleden als Burgerpin of Nieuwe Authenticatie Voorziening, maar kreeg al snel de naam DigiD. In 2005 waren er 20.000 accounts, een paar jaar later was dat opgelopen tot zes miljoen. DigiD was toen al de verplichte methode voor inloggen bij overheidsdiensten.

In eerste instantie werkte dat met gebruikersnaam en wachtwoord, al kwam al snel de optie voor een sms-controle daarbij. Intussen is het ook mogelijk om een extra beveiligingslaag toe te voegen door een fysiek paspoort of een ID-kaart te scannen. Van de zeventien miljoen accounts hebben er negen miljoen dat gedaan.

Nieuwe Authenticatie Voorziening (2004), later DigiD
Nieuwe Authenticatie Voorziening (2004), later DigiD

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-10-2024 15:39
107 • submitter: wildhagen

14-10-2024 • 15:39

107

Submitter: wildhagen

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Reacties (107)

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Roel1966 14 oktober 2024 22:44
Eigenlijk vind ik het een beetje vreemd dat DigID dit aantal van 17 miljoen accounts als een soort van prestatie ziet en ermee schermt. Tegenwoordig ontkom je gewoonweg niet aan een DigID wil je althans digitaal dan gebruik kunnen maken van essentiele diensten. Dus dat aantal is niet zozeer te danken aan DigID zelf maar is puur onstaan uit noodzaak en bijna een verplichting.

En tja een tijd lang kon ik ook nog geeneens optimaal gebruik maken van DigiID door een of andere vreemde bug met Samsung telefoons en het scannen van de QR code. Dat is dan inmiddels gelukkig hersteld en nu dan DigID op zich goed werkt.
BrBuggyB @Roel196616 oktober 2024 08:51
Helemaal mee eens. Het is zoals de Kamer van Koophandel die soms een te grote broek aantrekt en meent namens ondernemend Nederland te spreken. Het is een club waar je verplicht lid van moet zijn.
Roel1966 @BrBuggyB16 oktober 2024 18:35
Precies, en ja ergens geld ook hetzelfde voor b.v. het ziekenfonds want zonder ziekenfondsverezekering kan je ook niets. Oke je bent dan vrij qua keuze bij welke verzekeraar je je aansluit maar dat is ook het enigste waarin je dan vrij bent.
ResuCigam 14 oktober 2024 15:49
Hoe kunnen er nu (veel) meer DigiD gebruikers zijn dan volwassenen in Nederland?
tweakuwe @ResuCigam14 oktober 2024 16:00
Ook als Nederlander over de grens heb je het soms nodig. Van standaard zaken als nog een studieschuld bij DUO beheren tot niche gevallen als verkozen worden voor het kiescollege niet-ingezetene (de facto heb je een digid nodig om in Nederland voor iets verkozen te worden, en daardoor is indirect weer een bsn verplicht).

Niet-Nederlanders die legaal >3 maanden in Nederland gewoond hebben, en dus een bsn voor het leven hebben gekregen, zullen vaak ook een aangevraagde Digid houden als ze weer vertrekken. Bijv. Belastingszaken nog afwikkelen, of nooit de moeite nemen om Digid stop te zetten.

Geen idee wat er gebeurd met de Digid van overledenen, misschien zitten er nog wel enkele honderdduizenden gebruikers onder de grond O-)
Frenziefrenz @tweakuwe14 oktober 2024 16:26
Kun je tegenwoordig als Nederlander over de grens een DigiD hebben, of je bedoelt behouden als je er al een hebt? Tien jaar terug kon dat eerste namelijk nog niet. Misschien wel als ik er speciaal over had gebeld o.i.d., maar dat kon in mijn geval evengoed rechtstreeks met de instantie (inderdaad DUO).

Overigens weet ik niet of ik hierboven als DigiD meegeteld wordt, want ik had er nog wel een in pakweg 2008. Maar ik had later nieuwe pascodes nodig o.i.d. en dat ging dus niet.
theduke1989 @Frenziefrenz14 oktober 2024 22:18
Kun je tegenwoordig als Nederlander over de grens een DigiD hebben, of je bedoelt behouden als je er al een hebt? Tien jaar terug kon dat eerste namelijk nog niet. Misschien wel als ik er speciaal over had gebeld o.i.d., maar dat kon in mijn geval evengoed rechtstreeks met de instantie (inderdaad DUO).
Ja dat kan. ik woon in Duitsland. En heb ook DigiD meegekregen. Wel een wat andere. .
Stpan @theduke198915 oktober 2024 07:09
Een wat andere DigiD?

Toen ik in 2019 emigreerde veranderde er niets aan mijn DigiD.

1x binnen ons gezin een wachtwoord en/of gebruikersnaam moeten resetten. Je krijgt dan post op je buitenlandse adres om deze te resetten.
MarluXiaXl @Frenziefrenz14 oktober 2024 16:36
Ik ben 2,5 jaar geleden geëmigreerd en heb nog steeds DigiD. Heb na mijn vertrek ook geen bericht gekregen dat ik een speciale actie oid moest doen om mijn DigiD te behouden.
The Realone @Frenziefrenz14 oktober 2024 16:40
Als je een BSN en een geldig Nederlands paspoort hebt, kun je vanuit het buitenland gewoon een DigiD aanvragen. Je kunt videobellen met NederlandWereldwijd en die helpen je verder.
qless @The Realone15 oktober 2024 16:23
Klopt, heb ik ook moeten doen.
tweakuwe @Frenziefrenz14 oktober 2024 16:56
Iedereen met een BSN kan een Digid aanvragen tegenwoordig, dat kan volledig digitaal of bij bepaalde loketten in Nederland of enkele ambassades/consulaten over de grens.

Heb je geen BSN, dan moet je die eerst regelen. Dat kan wel als Nederlander woonachtig in het buitenland, maar je moet er wel eenmalig voor naar Nederland komen voor de registratie.
qless @tweakuwe15 oktober 2024 16:23
Tijdens corona kon het gelukkig met videobellen. Weet niet of dat nog steeds een optie is. Anders zou een ambassade ook een logische keuze zijn. (scheelt nogal wat reizen), maar in Belgie doet de ambassade niks meer voor burgers, zelfs voor paspoort vernieuwen moet ik maar naar Nederland rijden.

[Reactie gewijzigd door qless op 15 oktober 2024 16:24]

Malfoi @Frenziefrenz15 oktober 2024 10:01
Ik ben geëmigreerd (binnen Europa) en kon mijn DigiD gewoon meenemen. Mijn tante, die ook hier woont maar destijds in NL nog geen DigiD had, kan hem nu ook aanvragen. Wel met wat omwegen en gedoe, maar het kan wel.
wildhagen
@tweakuwe14 oktober 2024 16:05
Geen idee wat er gebeurd met de Digid van overledenen, misschien zitten er nog wel enkele honderdduizenden gebruikers onder de grond O-)
Mensen die minder dan één jaar geleden zijn overleden, en wel een DigiD hadden, zitten hierin ook verwerkt nog:
Het DigiD account van een overleden persoon kan worden gebruikt om mee in te loggen tot 1 jaar na overlijden, maar er kan niets meer aan het account worden gewijzigd of toegevoegd (sms-controle, DigiD app). Op die manier kunnen nabestaanden lopende zaken afronden, maar kan er geen misbruik worden gepleegd. Het DigiD-account wordt 1 jaar na overlijden onbruikbaar gemaakt.
Zie https://www.logius.nl/dom...eases-updates/release-6.1
tweakuwe @wildhagen14 oktober 2024 16:08
Dat is toch bijna zo’n 170.000 gebruikers potentieel.
Verwijderd @tweakuwe14 oktober 2024 17:25
Ook als Nederlander over de grens heb je het soms nodig. Van standaard zaken als nog een studieschuld bij DUO beheren tot niche gevallen als verkozen worden voor het kiescollege niet-ingezetene (de facto heb je een digid nodig om in Nederland voor iets verkozen te worden, en daardoor is indirect weer een bsn verplicht).

Niet-Nederlanders die legaal >3 maanden in Nederland gewoond hebben, en dus een bsn voor het leven hebben gekregen, zullen vaak ook een aangevraagde Digid houden als ze weer vertrekken. Bijv. Belastingszaken nog afwikkelen, of nooit de moeite nemen om Digid stop te zetten.

Geen idee wat er gebeurd met de Digid van overledenen, misschien zitten er nog wel enkele honderdduizenden gebruikers onder de grond O-)
Als Nederlander in de EU kun je gewoon inloggen met een Europees inlogmiddel te verkrijgen in je woonland; eIDAS noemen ze dit.
Werkt prima, kan er mee naar UWV, SVB, Belastingdenst bijvoorbeeld.
Aldy @tweakuwe15 oktober 2024 17:06
Geen idee wat er gebeurd met de Digid van overledenen, misschien zitten er nog wel enkele honderdduizenden gebruikers onder de grond
Als het goed is, dan is "Pushing up the daisies" gekoppeld aan het intrekken van je DigiD.

Een Nederlander over de grens geldt nog steeds als Nederlander en die wordt meegeteld in die 18 miljoen die we inmiddels hebben. Wat betreft je tweede alinea: Ik denk dat dit precies de reden van die 17 miljoen is.
Caayn @ResuCigam14 oktober 2024 15:51
Omdat DigiD voor kinderen (incl. 1< jarige) ook steeds vaker veplicht is. Zodra ik in het ziekenhuis kom voor de kleine is één van de eerste vragen om in te checken met het DigiD van mijn kind 8)7

Een hele tijd terug had ik zelfs gedoe met een apotheek omdat ik medicijnen namens mijn (toen paar maanden oude) kind op kwam halen. Zonder ID-kaart van het kind kreeg ik het niet mee wantja, ik kon mijzelf natuurlijk voordoen alsof ik het kind was om zo medicijnen te krijgen |:( Na wat stennis heb ik het uiteindelijk mee gekregen.

Een goede/zeer welkome uitbreiding op DigiD zou een kindprofiel zijn wat je binnen je eigen profiel, als ouder zijnde, kan instellen. Wat op latere leeftijd geüpgrade kan worden naar een volwaardig losstaand DigiD profiel.

Nu moet ik inloggen op het DigiD van mijn kind om iets te regelen, wat officieel niet mag. Ik mag niet eens een DigiD aanvragen voor mijn kind(eren) terwijl toen ik het nodig had ze nog in de luiers zaten. DigiD voor volwassenen is goed geregeld maar voor (zeer jonge) kinderen is het een lastig systeem.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 14 oktober 2024 16:06]

Metian @Caayn14 oktober 2024 16:12
Nu moet ik inloggen op het DigiD van mijn kind om iets te regelen, wat officieel niet mag. Ik mag niet eens een DigiD aanvragen voor mijn kind(eren) terwijl toen ik het nodig had ze nog in de luiers zaten. DigiD voor volwassenen is goed geregeld maar voor (zeer jonge) kinderen is het een lastig systeem.

Hoezo mocht dit niet dan? Ik heb onlangs voor mijn beide dochters (1 & 2.5) digid kunnen aanvragen zonder problemen namelijk.

DigiD website zegt ook het volgende
Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan mag u als ouder of voogd uw kind helpen bij het aanvragen en gebruiken van DigiD. U kunt een DigiD voor uw kind aanvragen via het aanvraagformulier. Vul bij de aanvraag de gegevens in van uw kind.

Ik heb me dochters naast me neergezet en gezegd dat ik ze zou helpen, dus heb alles voor ze ingevuld, want typen kunnen ze niet. :+

[Reactie gewijzigd door Metian op 14 oktober 2024 16:13]

Caayn @Metian14 oktober 2024 16:20
Ik durf niet te zeggen hoe het exact beschreven stond toen wij de DigiD aanvraag deden. Wel kan ik mij herinneren dat wij er destijds om moesten lachen en dat er genoeg emotie speelde.

Ik zie jouw passage nu inderdaad staan op de website van DigiD. Vlak onder de dik gedrukte tekst
Let op, DigiD is persoonlijk. U mag geen DigiD aanvragen voor iemand anders.
https://www.digid.nl/aanvragen-en-activeren/digid-aanvragen/

Dan heb je aanvraag gedaan. Maar daarna mag je zover ik zie/weet niet inloggen op het DigiD account van jouw kinderen. Als jij namens jouw kinderen iets wilt doen moet je gemachtigd worden door jouw kinderen. Machtigen werkt omslachtig omdat je geen blanco machtiging kan toekennen maar dat voor alle overheids-/zorgonderdelen individueel moet doen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 14 oktober 2024 16:30]

phoenix2149 @Caayn14 oktober 2024 17:33
Dat krijg je als je de halve informatie leest die een website of brief je voorschoteld.

Dit "Let op, DigiD is persoonlijk. U mag geen DigiD aanvragen voor iemand anders." geld gewoon nog niet voor kinderen. Wij zijn de ouders en gezaghebbende/voogd, niet iemand anders. Totdat ze 14 zijn, dan moeten ze dat zelf doen (met hulp indien nodig)

Dat staat ook bij de vragen en informatie onder de bovenstaande opmerking genaamd "hoe werkt het" en "Voor uw kind".

Je zou dan ook een maghtigingscode kunnen aanvragen voor het inloggen namens je kind, welke je kind kan intrekken wanneer het our genoeg is om zelf te kunnen inloggen.

Wij hebben het zo geregeld dat wij gewoon inloggen namens het kind en als ze oud genoeg zijn kunnen ze het wachtwoord veranderen.

Tja dat krijg je als je van alles probeert te verzinnen als overheid maar eigenlijk met alles de plank mis slaat.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 14 oktober 2024 17:34]

gooos @Metian14 oktober 2024 22:58
Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan mag u als ouder of voogd uw kind helpen...
Zou toch gewoon "dan moet u als ouder of voogd uw kind helpen" zijn, of ben ik nu gewoon gek?

Een DigiD is immers geen speelgoed dus een beetje begeleiding van een ouder lijkt me niet minder dan gepast.
Andros @ResuCigam14 oktober 2024 16:01
Ik heb nog actieve Digid's van overleden familieleden, ook Nederlanders in het buitenland hebben dit soms nodig. Wellicht nog andere rechtspersonen zoals bedrijven etc?
jesse! @Andros14 oktober 2024 23:01
Bedrijven hebben E-Herkenning, geen DigID.
Maar overleden mensen, niet-volwassenen en mensen in het buitenland tellen ook mee lijkt mij.
urk_forever @ResuCigam14 oktober 2024 15:52
Ook voor kinderen kan je al DigiD aanvragen. Heb ook al DigiD voor mijn beide zoons die op het voortgezet onderwijs zitten.
wildhagen
@ResuCigam14 oktober 2024 15:52
Wellicht mensen die ooit hun inlog vergeten zijn en die opnieuw aangevraagd hebben? Ik weet niet of men dat dan als een nieuwe gebruiker ziet bijvoorbeeld.

Eventueel mensen die ooit een Digid hadden maar inmiddels overleden of geëmigreerd zijn? Ik weet niet of die hierin ook meegeteld zijn?

En zoals anderen ook al terecht opmerken, ook kinderen hebben vaak een persoonlijke Digid.

Edit: even opgezocht. Voor mensen die overleden zijn blijft het Digid nog één jaar actief:
Het DigiD account van een overleden persoon kan worden gebruikt om mee in te loggen tot 1 jaar na overlijden, maar er kan niets meer aan het account worden gewijzigd of toegevoegd (sms-controle, DigiD app). Op die manier kunnen nabestaanden lopende zaken afronden, maar kan er geen misbruik worden gepleegd. Het DigiD-account wordt 1 jaar na overlijden onbruikbaar gemaakt.
Zie https://www.logius.nl/dom...eases-updates/release-6.1

Dus die zitten deels ook in deze getallen verwerkt, voor de mensen die minder dan 1 jaar terug zijn overleden.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 14 oktober 2024 16:04]

NKR @ResuCigam14 oktober 2024 15:54
Volgens mij kan Iedereen met een BSN een Digid krijgen. Mijn kinderen van basisschoolleeftijd hebben er ook allebei 1 sinds corona (om te kunnen aanmelden bij teststraten enzo. Weet je dat nog?)
Diablo_GT @ResuCigam14 oktober 2024 18:16
Ook kinderen kunnen het krijgen. Tijdens de corona moest ik het aanmaken voor mijn kind, 12 jaar, ivm de coronatesten.
slijkie @ResuCigam14 oktober 2024 18:28
In het buitenland hebben ik en mijn vrouw gewoon DigiD. Dus tig die emigreren hebben het nog.
Mr.Monk @ResuCigam14 oktober 2024 19:15
voor oa aanvraag van paspoorten/ID kaarten heb je dit ook al nodig. Mijn kinderen van 6 en 8 hebben iig een DigiD :)
Bas Boss @ResuCigam14 oktober 2024 20:48
Onze kinderen hebben ook digiD.
GEi @ResuCigam14 oktober 2024 22:22
Onze kinderen hebben tbv COVID-19 testen en uitslagen ook allemaal een actief DigiD. Dat weten ze alleen zelf nog niet 😉..
OxiMoron @ResuCigam15 oktober 2024 09:53
Omdat kinderen ook digid hebben, tijdens corona kreeg je sneller de uitslag als je kind digid had!
Zonder digid moest je wachten op een brief, wat natuurlijk zeer onwenselijk was.
South_Styler 14 oktober 2024 15:49
Grappig, DigiD is juist één van de stukjes software waarvan ik niet alleen de toegevoegde waarde zie, maar ook gewoonweg (over het algemeen) goed werkt met meerdere beveiligingsopties. Sterker nog, wanneer de ICT van de overheid veelal op deze vrij toegankelijke manier zou werken denk ik dat veel burgers een ander beeld zouden hebben van IT bij overheidsinstanties.
De statistiek is, zoals mede Tweakers al gezegd hebben, dubieus en vooral weinigzeggend. Een statistiek vooral om mee te schermen zonder inhoud.
T2JD1967 @South_Styler14 oktober 2024 16:57
Grootste minpunt van DigiD is dat je niet met een 2FA app kan werken zoals Authy. Je moet of de DigiD app gebruiken (onhandig) of de SMS-controle gebruiken (onveilig maar gemakkelijker). Hoe moeilijk kan het zijn een wereldwijde standaard te gebruiken?
japie06 @T2JD196714 oktober 2024 17:14
Waarom is een extra app onhandig? Ik denk dat het juist een goede zet is. Voor zoiets gevoeligs als DigiD heb je hogere beveiligingseisen. Één app in beheer van de overheid kan die dan ook toetsen aan die hogere eisen.

Met andere 2FA apps, waaronder Authy (!) doen dat niet altijd.
T2JD1967 @japie0615 oktober 2024 07:58
Vanzelfsprekend mag de overheid nog hogere eisen aan beveiliging stellen dan die met een OTP mogelijk zijn. Mijn indruk is dat dit hier niet het geval is, aangezien juist dezelfde overheid het onveilige SMS toestaat als 2FA en in veel gevallen zelfs inloggen met alleen username en password toestaat. Ik vermoed dat de DigiD app meer voorkomt uit de wens van beleidsmakers en consultancy bureaus om een eigen app te hebben, niet omdat dat een hoger beveiligingsniveau zou bieden.

Maar wellicht heb jij informatie waaruit blijkt dat het gebruik van de DigiD app een hoger beveiligingsniveau biedt dan OTP mogelijk maakt? Een verwijzing naar een hack die over telefoonnummers gaat heeft daar niet zoveel mee te maken.
beerse @T2JD196715 oktober 2024 10:51
Met digid kan de instantie waar je toegang toe wilt hebben aangeven hoe streng ze moet zijn. Voor het invullen van je belastingformulier is het bewust wat eenvoudiger. Voor toegang tot je pensioen of verzekering is het wat strenger.

Als je een nieuw paspoort hebt, kan het zelfs zijn dat je de app moet gebruiken op een toestel met nfc en daar je paspoort bij moet houden om te kunnen inloggen. https://www.digid.nl/inlogmethodes .
Aardwolf @T2JD196715 oktober 2024 10:56
en in veel gevallen zelfs inloggen met alleen username en password toestaat
Als ik me niet vergis is inloggen met SMS inmiddels standaard en verplicht als laagste beveiligingsoptie bij de meeste overheidssites en zal op relatief korte termijn overal gaan gelden.
nieuws: Inloggen op Mijn Overheid kan voortaan alleen nog met multifactorauth...
Security.nl: Overheid verplicht steeds vaker inloggen via DigiD-app of sms-controle

Daarnaast de optie in te loggen door middel van scannen van ID kaart/rijbewijs als MFA. Dat gaat een normale OTP app natuurlijk niet bieden wegens de AVG of andere wetgeving die zoiets verbiedt.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 15 oktober 2024 10:57]

CAPSLOCK2000
@japie0614 oktober 2024 20:14
Waarom is een extra app onhandig?
Omdat die app alleen werkt op Android en iOS.
Omdat er bij storingen geen alternatief is. Alles gaat ooit stuk dus het is verstandig een alternatief te hebben. SPOFs helemaal vermijden kan niet bij een systeem als digid, maar dit deel wel.
Omdat iedere extra app die je installeert weer een extra stap is die je kan vergeten en een extra punt waar potentieel iets stuk zou kunnen gaan.
Omdat software schrijven duur is kun je beter samenwerken met anderen om de kosten te delen.
Één app in beheer van de overheid kan die dan ook toetsen aan die hogere eisen.
De keerzijde is dat mijn eisen zijn hoger dan die van de overheid. Ik vind het prima dat de overheid een ondergrens stelt, maar zo is het ook een bovengrens.
beerse @CAPSLOCK200015 oktober 2024 10:45
Het werkt niet alleen op android en iOS, het werkt zowel op andriod als op ios.
Daarnaast heeft het wel degelijk diverse alternatieven en die evolueren met de tijd en de mogelijkheden. De sms controle is er. Het zal mij niet verbazen als er straks ook een koppeling komt met de e-identifiër van de banken. Zeker als die straks met de opvolger van ideal internationaal gaat.

Wat mij betreft zijn jou eisen vast niet hoger dan die van de overheid, ze zijn vooral anders en hebben verschillende prioriteiten. Bij digid zijn de grenzen flexibel. Het is afhankelijk van de dienst en het belang van die dienst hoe hoog de beveiliging van digid gezet wordt. Voor het invullen van je belastingformulier is de eis gemak hoger, daar kan en mag je volgens mij nog met naam en wachtwoord werken. Bij zaken rond verzekeringen en pensioen is een mfa al vereist, dat kan sms zijn, dat kan de app zijn.
CAPSLOCK2000
@beerse15 oktober 2024 14:13
Het werkt niet alleen op android en iOS, het werkt zowel op andriod als op ios.
Voor welke andere platformen is de software dan beschikbaar?
Daarnaast heeft het wel degelijk diverse alternatieven en die evolueren met de tijd en de mogelijkheden. De sms controle is er. Het zal mij niet verbazen als er straks ook een koppeling komt met de e-identifiër van de banken. Zeker als die straks met de opvolger van ideal internationaal gaat.
Ik denk dat je me verkeerd hebt begrepen. Ik had het niet over authenticatiemogelijkheden maar over applicaties. Het gaat om de vraag of het handig is om een aparte app voor DigiD te hebben of dat het beter zou zijn om te gebruiken van een standaard die door iedereen geimplementeerd kan worden.

Het klopt dat je op verschillende manieren bij DigiD kan authenticeren, daar heb ik geen kritiek op (zeker niet in dit comment) maar je kan geen eigen DigiD-app schrijven of die functionaliteit opnemen in je eigen software.
Wat mij betreft zijn jou eisen vast niet hoger dan die van de overheid, ze zijn vooral anders en hebben verschillende prioriteiten.
Ik denk echt dat mijn eisen (of wensen, ik heb niks te kiezen) een stuk hoger liggen maar dat is uiteindelijk een kwestie van interpratie. Voor de duidelijkheid, ik heb mijn eisen nog niet genoemd. Maar je hebt gelijk dat het misschien wel belangrijker is dat ze anders zijn. Ergens is dat precies het punt, de software op mijn apparaat moet in de eerste plaats mijn belang dienen, niet die van de overheid of de maatschappij.
Dat heeft overigens niks te maken met een gebrek aan vertrouwen in de overheid, het gaat om het fundamentele punt dat ik zelf zou moeten kunnen beslissen over mijn eigen belangen, niet de overheid. Als anderen in gevaar komen dan accepteer ik grenzen maar als het om mij zelf gaat zouden die er niet moeten zijn.
Bij digid zijn de grenzen flexibel. Het is afhankelijk van de dienst en het belang van die dienst hoe hoog de beveiliging van digid gezet wordt. Voor het invullen van je belastingformulier is de eis gemak hoger, daar kan en mag je volgens mij nog met naam en wachtwoord werken. Bij zaken rond verzekeringen en pensioen is een mfa al vereist, dat kan sms zijn, dat kan de app zijn.
Ik kan niet goed plaatsen wat dit te maken heeft met mijn reactie, dus ik hou het maar even op een miscommunicatie. De flexibiliteit is inderdaad een sterke kant van DigiD. Ik wil die flexibiliteit ook hebben als het gaat om de implementatie van de client.
beerse @CAPSLOCK200015 oktober 2024 14:20
Gewoon uit nieuwsgierigheid even verder gekeken bij idin: https://www.idin.nl/belasting/ Er is dus wel degelijk beweging rond digid c.q de belastingdienst. Wat de huidige stand is zie ik zo snel niet.
Caayn @T2JD196714 oktober 2024 17:18
Ik vind de DigiD app zelf juist handig. Het laat je o.a. extra ter bevestiging zien waar je werkelijk op inlogt. Dat doen 2FA apps niet.
rbr320 @T2JD196714 oktober 2024 20:59
Grootste minpunt van DigiD is dat je niet met een 2FA app kan werken zoals Authy.
Daar is een hele makkelijke verklaring voor. De koppelcode die je via de DigiD app krijgt is veel meer dan een TOTP token. Zoals @Caayn al terecht opmerkt vertelt de DigiD app je tijdens het inloggen bij welke instantie of dienstverlener je dat doet en daarna moet je het inloggen nog eens extra bevestigen. Deze procedure bevordert de veiligheid. Daarnaast heb je de DigiD app moeten activeren door een ID-kaart of paspoort te scannen. Daarbij is het persoonlijke certificaat dat daar op staat uitgelezen en met deze informatie zijn weer sleutels aangemaakt. Daarmee wordt tijdens het inloggen ook nog eens geverifieerd dat de correcte persoon inlogt. Voor deze manier van inloggen bestaat bij mijn weten momenteel geen wereldwijde standaard anders dan DigiD en zeker niet op het moment dat dit werd geïmplementeerd.
psdata @South_Styler14 oktober 2024 16:17
Puik stukje software, en het implementeren van deze login mogelijkheid op jou applicatie (als je voldoend aan alle regels) is het eigenlijke een eitje.
Je moet natuurlijk wel weten waar je mee hebt te dialen, kwa certificaaten ect. En deze moet je natuurlijk op de juiste plaats neerzetten.
Menig malen dit proces door lopen en eigenlijk nooit problemen mee gehad, en de beschikbaarheid van deze dienst is gewoon hoog kwa autherisatie.
Werk niet bij de overheid maar bij een commercieel partij
Pasc66 @psdata14 oktober 2024 16:24
De dienst is een zooitje kan ik je uit eigen ervaring vertellen.
Rolfie @Pasc6614 oktober 2024 16:46
Toch heb ik nooit echt problemen gehad en kan ik er redelijk gemakkelijk overal mee inloggen, indien ik iets met de overheid moet doen.
Pasc66 @Rolfie14 oktober 2024 21:34
Tja - dan geef in het je te doen als je je bejaarde moeder met parkinson aan digid moet hangen. Eerst mag je 400km rijden om er achter te komrn dat het uitlezen van het paspoort met digid op een iphone niet lukt. Dan weer 400km terug. Probleem aan helpdesk voorleggen: krijg je een grote mond terug. Dan weer 400km heen en terug om opnieuw te proberen. Lukt nog steeds niet. IDin werkt ook niet.
Via binnenlandse zaken afspraak kunnen maken - maar eerst een pc neerzetten met remote access want ze willen zien of mijn moeder er bij is. Digid met speciale code aan de praat. eIdas werkt echter nog steeds niet. Helpdesk blijft volharden is standaardantwoorden.

Kortom: kom er bij mij niet mee aan dat deze dienst goed werkt - want dat doet het duidelijk niet.

[Reactie gewijzigd door Pasc66 op 15 oktober 2024 12:45]

beerse @Pasc6615 oktober 2024 10:55
Tja,als je buiten Nederland zit en wilt doen alsof je in Nederland bent, dan heb je zelf een uitdaging.
Formeel zou je dat via een machtiging moeten kunnen doen: https://www.digid.nl/aanvragen-en-activeren/machtigen . Al zijn er vast instanties die daar dan weer moeite mee hebben.
Pasc66 @beerse15 oktober 2024 12:03
Bijzonder reactie - lijkt net op de antwoorden van de Digid helpdesk.

We doen niet alsof we in nederland zijn. We volgen exact alle regels en procedures

Wat we willen is heel simpel: een werkende telefoon, op locatie, in luxemburg met een volledige werkende digid, op basis van een geldig Nederlands paspoort. Dat is dus gewoon teveel gevraagd. En we BLIJVEN het iedere maar opnieuw uitleggen, en we blijven iedere keer dezelfde reactie krijgen. Net alsof ze het niet willen snappen.

[Reactie gewijzigd door Pasc66 op 15 oktober 2024 12:05]

icecreamfarmer @South_Styler14 oktober 2024 15:56
Dit dus. Je krijgt het bijna automatisch wanneer je geboren bent en het is net zo noodzakelijk geworden als een ID kaart of paspoort.

Maar het werkt naar mijn mening wel goed en beter dan al die losse inlogcodes die je vroeger had.
Pasc66 @South_Styler14 oktober 2024 16:24
Dat is het gewoon niet. Bij mijn moeder werkt het gewoon niet en je blijft maar dooddoeners van de helpdesk krijgen.
Ik sta echt op het punt om een jurist hier op te zetten.
StopEcocide 14 oktober 2024 19:21
Hoe kan ik de extra beveiligingslaag inloggen met mijn identiteitskaart instellen?
david-v
@StopEcocide14 oktober 2024 23:56
Kan je instellen op de DigiD app
Aardwolf @david-v15 oktober 2024 10:49
Is dat standaard inloggen met die kaart of enkel daarna optioneel voor sommige inlogs?
david-v
@Aardwolf15 oktober 2024 12:10
Optioneel voor sommige inlogs. Ik ben nog niet een dergelijke inlog tegengekomen waar dat nodig was. Maar ik het het alvast wel toegevoegd aan mijn DigiD
Aardwolf @StopEcocide14 oktober 2024 23:38
Waarschijnlijk op de website van digid.nl. Je moet wel een ID kaart hebben van na 13 maart 2021 of een rijbewijs van na 4 juni 2018.
StopEcocide @Aardwolf15 oktober 2024 13:58
Dankjuliie voor de antwoorden! Het is gelukt, en mijn id-kaart is van 18 augustus 2016.
mrbones92 14 oktober 2024 15:50
Ik snap het geklaag in de reacties echt niet. Een erg goed systeem met een erg fijne app dat ervoor zorgt dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Laatst gewisseld van telefoon, ik kon simpelweg mijn paspoort tegen de achterkant van de telefoon houden en mijn identiteit was geverifieerd. Welk land kan dat nou zeggen?
Zebby @mrbones9214 oktober 2024 15:58
1: Het is zo goed als verplicht geworden.
2: Je vertrouwt de overheid, bekend om hoe goed ze alle data centraliseren, hoe goed ze binnen budget blijven met hun (IT) projecten, hoe fantastisch de IT werkt bij bijvoorbeeld een belastingdienst, je meest belangrijke data toe. Zonder opt-out. What can go wrong.
3: Het is duur om te implementeren, en in gebruik te houden met eigen jaarlijkse verplichte audits die verre van gratis zijn.
4: Je moet dure PKI Overheidscertificaten verbruiken voor de signing certificaten met Logius, en het proces om deze te implementeren en vervangen is niks anders dan draconisch. Ik heb nog geen implementatie gehad die simpel en foutloos is gegaan. Om een certificaat te vervangen. Handwerk bij hun.
5: Je BSN is vaak de unieke sleutel bij verbruik.
6: Je moet met Logius schakelen.
7: De hele heisa dat ze, na gratis onboarding van zowat iedereen, plots kwamen met het grapje dat ze geld gingen vragen! Volgens mij is dat niet doorgegaan, maar kom op, dat kan echt niet.
8: Zeer frequente downtimes, al is daar wel wat verbetering in gekomen.

Er zijn vast nog wat meer dingen die ik kan bedenken. Als consument is het soms best handig, maar er zijn VEEL problemen mee, terwijl Logius ondertussen tientallen miljoenen krijgt voor de dienstverlening.
uiltje @Zebby14 oktober 2024 16:16
1: Het is zo goed als verplicht geworden.
Uh, ja. Digitale overheid heeft een authenticatie middel nodig.
2: Je vertrouwt de overheid
Je meent het. Had je je gegevens liever aan een private onderneming gegeven?
3: Het is duur om te implementeren, en in gebruik te houden met eigen jaarlijkse verplichte audits die verre van gratis zijn.
Goed security personeel is duur. Kan ik over meepraten. Die kosten zullen vooral personeelskosten zijn.
4: Je moet dure PKI Overheidscertificaten verbruiken voor de signing certificaten met Logius,
Signing certs zijn altijd duur geweest. Je hebt behoorlijk wat personeel en hardware nodig om dit binnen de overheid te houden. Het gaat hier om een redelijk kleine set van afnemers (vergeleken met iets wat elke burger moet afnemen). Ik ken de exacte details en de processen niet goed om aan te geven of het makkelijker zou kunnen, maar ook hier geld de wet van de kleine aantallen.
5: Je BSN is vaak de unieke sleutel bij verbruik.
Deze snap ik niet. Je zal wel gebruik bedoelen en het dan onveilig vinden om het BSN te delen?
6: Je moet met Logius schakelen.
Dat is geen negatief punt an sich, toch?
7: De hele heisa dat ze, na gratis onboarding van zowat iedereen, plots kwamen met het grapje dat ze geld gingen vragen! Volgens mij is dat niet doorgegaan, maar kom op, dat kan echt niet.
Kan me voorstellen dat je dat soort diensten liever centraal betaald ziet, maar als het niet doorgegaan is is het moeilijk het als minpunt te noemen.
8: Zeer frequente downtimes, al is daar wel wat verbetering in gekomen.
Mooi dat het beter lijkt te gaan.
Er zijn vast nog wat meer dingen die ik kan bedenken
Als je zoekt zal je vinden, maar eerlijk gezegd vind ik dit geen heel overtuigende lijst.
Als consument is het soms best handig, maar er zijn VEEL problemen mee, terwijl Logius ondertussen tientallen miljoenen krijgt voor de dienstverlening.
Dat geloof ik gerust. Er zullen ook vast wel manieren zijn om het goedkoper te krijgen, hoewel het veranderen van een grotendeels werkend systeem natuurlijk ook geld kost. Software draaien is lang niet zo duur als het ontwikkelen.
Zebby @uiltje14 oktober 2024 16:57
Je bekijkt het wel heel erg plat en goed gelovig. Je ontkracht mijn punten totaal niet, maar neemt een (persoonlijke) blik en past die toe als enige waarheid.
Uh, ja. Digitale overheid heeft een authenticatie middel nodig.
Dat klopt, maar ze moeten ook alle diensten aanbieden via papier of anderzijds, en die mensen worden weggeschoven onder het mom van "dit is beter". Dat is niet voor iedereen zo.
Je meent het. Had je je gegevens liever aan een private onderneming gegeven?
Wat is dat voor een non-argument? Nee? Maar ik vertrouw de overheid er net zo min mee, met wat mij betreft hele valide argumenten die je volledig negeert.
Goed security personeel is duur. Kan ik over meepraten. Die kosten zullen vooral personeelskosten zijn.
Het zal je opgevallen zijn dat ik hier mee moet werken. Met dat geld verwacht ik (veel) meer.
Signing certs zijn altijd duur geweest. Je hebt behoorlijk wat personeel en hardware nodig om dit binnen de overheid te houden. Het gaat hier om een redelijk kleine set van afnemers (vergeleken met iets wat elke burger moet afnemen). Ik ken de exacte details en de processen niet goed om aan te geven of het makkelijker zou kunnen, maar ook hier geld de wet van de kleine aantallen.
Zolang je gebruik maakt van certificaten die alleen beide partijen kennen, wat is er dan mis met een self signed certificaat? Het is een extra beveiliging op de communicatie.
Deze snap ik niet. Je zal wel gebruik bedoelen en het dan onveilig vinden om het BSN te delen?
Je BSN gaat droog over de lijn, wel via TLS uiteraard, maar dat komt dan binnen bij de aanbieder die er vervolgens de gekoppelde gegevens mee ophaalt. Daar wil je gewoon geen BSN voor gebruiken. Wat dan wel is een terechte vraag, maar aan Logius om te beantwoorden lijkt me.
Kan me voorstellen dat je dat soort diensten liever centraal betaald ziet, maar als het niet doorgegaan is is het moeilijk het als minpunt te noemen.
Als een commerciële partij dat flikt is de wereld te klein en worden ze volledig afgeserveerd, maar als zij het doen is het alleen maar een 'uwu oopsie woopsie'? Dat had nooit geopperd mogen worden, is keiharde markt manipulatie.
djwice @Zebby14 oktober 2024 21:23
Dat klopt, maar ze moeten ook alle diensten aanbieden via papier of anderzijds, en die mensen worden weggeschoven onder het mom van "dit is beter". Dat is niet voor iedereen zo.
Volgens mij heb je een vertekend beeld. Er wordt heel hard gestuurd op WCAG compliant ontwerp en daar bovenop getest met mensen die digitaal laag geletterd zijn.
Er wordt continu gekeken hoe ze de onboarding en de andere processen rondom DigiD toegankelijk kunnen maken voor zo veel mogelijk mensen.
Tot aan hulp in de buurt etc. aan toe.
Zolang je gebruik maakt van certificaten die alleen beide partijen kennen, wat is er dan mis met een self signed certificaat? Het is een extra beveiliging op de communicatie.
Van een IT-er die DigiD implementeert had ik dit statement niet verwacht. Het PKI-certificaat dat jou server aan Logius geeft toont aan dat jou organisatie is gevalideerd door een 3e partij als zijn wie jullie zijn. Ook wordt gekeken of het certificaat niet al is ingetrokken.
Als jullie zelf een certificaat maken weet Logius niet dat jullie het echt zijn. Iedereen kan immers zo'n ding in jullie naam maken, jullie OIN is publiek.
Het idee achter een PKI-CA is immers dat zij garanderen dat niemand anders een certificaat van hen krijgt met jullie OIN er in. En dat dat publiek valideerbaar is, en bij een probleem (hack bij jullie) het certificaat ingetrokken kan worden, uit buiten de macht van de hacker om.
En dat Logius dan automatisch de poort sluit.
Je BSN gaat droog over de lijn, wel via TLS uiteraard, maar dat komt dan binnen bij de aanbieder die er vervolgens de gekoppelde gegevens mee ophaalt. Daar wil je gewoon geen BSN voor gebruiken. Wat dan wel is een terechte vraag, maar aan Logius om te beantwoorden lijkt me.
Overheidsdiensten zijn verplicht om de BSN als het identificerende kenmerk te gebruiken.
Er wordt gewerkt aan een alternatief per afnemer. Maar er is ook aangetoond dat pseudoniemen zeer snel tot herleidbaarheid om te zetten zijn, dus de vraag is in welke context deze relevant zullen zijn
Zie onderandere:
https://www.noraonline.nl..._tussen_basisregistraties

Onderzoek uit 2019 naar pseudonimisatie van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging:
https://www.enisa.europa....ces/@@download/fullReport

Kort samengevat, een BSN is een 9 cijferig nummer met een 11-proef. Er zijn er maximaal 90 miljoen (waarvan 22% in gebruik).
Je kunt op een alledaagse laptop of smartphone de lijst met alle mogelijke BSN nummers in een paar seconden genereren.
Heb je van een aantal pseudoniemen (jezelf etc.) achterhaald wat het BSN is, dan kun je een algoritme extraheren, tenzij er voor elke BSN een ongerelateerd unieke code gemaakt wordt.l - die uniek is.
Dat laatste kan alleen als er een omkeer tabel wordt opgeslagen (rainbow table).
Het wordt nog complexer: ze moeten uniek zijn voor elk gebruik, tussen elke dienst. Dus heel veel tabellen, en goede checks dat er geen duplicaten ontstaan.

En dan nog kan het zijn dat de verwerker andere gegevens heeft die noodzakelijk zijn, die simpelweg tot herleidbaarheid leiden.

[Reactie gewijzigd door djwice op 14 oktober 2024 22:01]

BCage @djwice15 oktober 2024 12:40
Er is een dienst beschikbaar om pseudoniemen te gebruiken voor het BSN, dat is BSNk PP:
https://www.logius.nl/domeinen/toegang/bsnk-pp
Nephalem82 @uiltje14 oktober 2024 16:29
Kan het alleen maar eens zijn met jouw reactie. DigiD is een uitstekend platform.
Rolfie @Zebby14 oktober 2024 16:51
Wat denk je dat het kost een geld, resources en infrastructuur om het voor iedereen zelf te laten bouwen?

Ik heb liever 1 systeem, zoals Digi, dan een aparte app/inlog procedure voor, mijn belastingen, waterschapsbelasting, gemeente, ziektefonds, RWD, ziekenhuis, toeslagen.

En dan maar hopen, dat ze het allemaal goed in elkaar gezet hebben.
Groningerkoek @Rolfie14 oktober 2024 18:31
In Zweden hebben we BankID, veel bredere implementatie ook in het bedrijfsleven en veel soepeler in gebruik.
Rolfie @Groningerkoek14 oktober 2024 20:48
Dat is natuurlijk mogelijk. ik wil niet zeggen dat DigiD perfect is of niet beter kan.

Al kun je afvragen of de overheid zich weer met dit soort techniek moet bemoeien voor het bedrijfsleven, als de overheid BankID beheerd, of omdraaien, of de overheid afhankelijk wilt zijn van het bedrijfsleven voor authenticatie.

Maar dat is een andere discussie.
Groningerkoek @Rolfie14 oktober 2024 22:47
DigiD is mijn inziens zeer omslachtig, en zeker met dat verlopen bij een tijd niet gebruiken en dan weer langs een grensgemeente of ambassade moeten voor Nederlanders in het buitenland was mijn inziens gewoon een ramp.

Verder is DigiD alleen voor de overheid en kun je er verder ook echt helemaal niets mee en derhalve gebruiken heel veel Nederlanders dat ding zo weinig dan het om de zoveel tijd weer nieuwe aanvragen is.

In Zweden bedacht men zich ook dat dit een hoop tijd en geld zou kosten en een hoop gedoe en is men met de grote banken gaan praten welke reeds beschikten over een enorme database met geïdentificeerde inwoners van Zweden om een Digitale ID op te zetten en aldus geschiedde, ik gebruik dat ding volop en het is geweldig. Online contact met de hypotheek verstrekker, even de QR code op de website scannen met de telefoon, dan op de telefoon mijn code ingeven en ik zit gelijk in al mijn gegevens en kan van alles doen, geen gezeik met talloze wachtwoorden en online accounts overal zoals in Nederland. Auto voor de keuring, hopla hetzelfde. Even scannen op de website van het keuringsstation, tijd en datum kiezen en klaar alweer. Wasmachine kopen en thuis bezorgen via een shop holle hetzelfde. Het systeem werkt zo geweldig en wordt door werkelijk iedereen gebruikt dat het inmiddels zover is dat je zonder die BankId veel dingen helemaal niet meer online kunt doen. Lang niet alles in Zweden is goed of beter, maar dat BankID is geweldig.
beerse @Groningerkoek15 oktober 2024 11:07
Hier ruik ik een Nederlander buiten Nederland. Wat jij beschrijft in Zweden, werkt in Nederland en met de Nederlandse instanties zoals verzekeringen, pensioenen, ziekenhuizen en dergelijke. En allemaal met digid.

De banken zijn hier in NL bezig met https://www.idin.nl/, volgens mij is dat achter https://ideal.nl/ vandaan gekomen. Sommigen zien dat als concurrenten. Het zal mij niet verbazen als idin groter wordt dat het als onderdeel van de mfa van digid ingesteld kan gaan worden.
Groningerkoek @beerse15 oktober 2024 11:26
Yep, na wat emigraties nu in Zweden.

DigiD is voor mij vooral een bron van ergernis. Erfenis afhandelen leuk en aardig tot ik de erfbelastingen wilde betalen, kon pas nadat ik 600km verderop een digiD-code ophaalde bij de ambassade want anders kom ik niet binnen bij de belasting, Thuisgekomen en het proberen bleek dat er een foutje was en deze code niet geactiveerd kon worden, of ik even terug wilde komen voor een andere code....
(sinds zeer recentelijk kan het nu ook via videochat.)
BankID regel je gewoon op je lokale bankfiliaal.
beerse @Groningerkoek15 oktober 2024 11:01
Die BankID doet mij denken aan https://www.idin.nl/. Naar mijn idee zijn ze allemaal even soepel in gebruik.
Patrick_Wolf @mrbones9214 oktober 2024 16:09
De klachten gaan om 'de viering van een dubieuze statistiek' en niet over de werking van DigiD, wat natuurlijk best terecht is. Je wordt verplicht om DigiD te gebruiken bij elke overheidsinstantie, dus moet elke Nederlander uiteindelijk een DigiD account hebben.
Pasc66 @mrbones9214 oktober 2024 16:21
(Verkeerde reply)

[Reactie gewijzigd door Pasc66 op 14 oktober 2024 16:22]

Vinnie.1234 14 oktober 2024 15:44
Op zich niet heel gek gezien je zonder DigiD toch wel een groot probleem hebt. Zelfs dingen als mijn zorgverzekering ben ik verplicht DigiD te gebruiken...
lucatoni @Vinnie.123414 oktober 2024 16:07
Ook dat moet je uiteindelijk implementeren, dus zorgen dat verzekeraars en externe partijen verplicht gebruik gaan maken van je dienst met alle security processen erom heen. Uiteindelijk is ze dat wel goed gelukt denk ik.
Dark Angel 58 14 oktober 2024 16:51
Dat kan toch niet kloppen.... 17 miljoen is gewoon te veel, want Nederland (als het klopt) heeft 17,9 miljoen inwoners. Als je het verschil goed ziet, dan besef je ook dat het ook niet klopt.
SnowyLeopard @Dark Angel 5814 oktober 2024 16:57
Ik heb als Belg een DigiD gezien ik kort in Nederland heb gewerkt. Studenten krijgen allen ook telkens een DigiD. Lijkt me na 20 jaar dan niet gek, zeker gezien overleden bevolking ook over die 20 jaar een DigiD had aangemaakt en het niet enkel de levende bevolking betreft
PjgV @Dark Angel 5814 oktober 2024 18:11
In het bericht van Logius zelf staat expliciet "17 miljoen accounts" dus dat moet dan wel kloppen.
Er staat helaas dan niet bij hoe dat aantal dan is opgebouwd :-)
https://www.logius.nl/act...kelijk-inloggen-met-digid
Source90 @Dark Angel 5814 oktober 2024 18:26
Als iemand overlijd, blijft het account mogelijk behouden (voor bepaalde tijd)?
Anderzijds eens dat het bijzonder is dat het nagenoeg evenveel accounts zijn als inwoners, ik neem aan er niet veel 14 jarige zijn (leeftijd voor eigen DIGID) die al een account hebben aangemaakt, wordt pas relevant vanaf ~17-18 jaar.
Groningerkoek @Dark Angel 5814 oktober 2024 18:29
Ik woon in Zweden en heb net als veel andere Nederlanders buiten Nederland een DigiD account.
bzuidgeest
14 oktober 2024 15:44
Dat is een beetje een dubieuze prestatie.... Ja kan niet zonder DigiD met de overheid communiceren. Ja er zal nog wel post en zo worden geaccepteerd, maar praktisch...

Het is niet alsof ze klanten moeten winnen.
AibohphobiA BoB @bzuidgeest14 oktober 2024 18:00
Als je Maarten van Rossem op DigiD krijgt, dan is het pas een prestatie. :+
(Voor de kenners van de podcast)
Zwatelaar @bzuidgeest14 oktober 2024 23:35
Ik heb mijn abonnement bij de overheid opgezegd, hoef ik ook niet met ze te communiceren :+
forclanz 14 oktober 2024 18:59
Vet! Bijzonder dat ze nu pas face en Touch ID hebben toegevoegd….? 17 miljoen users damn!
dimdek 14 oktober 2024 19:24
Ik vind dit geen echt nieuws. Nederlanders worden links of rechtsom gedwongen om een DigiD te hebben en gebruiken, hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat. Het zegt echter niets over of mensen daar ook gelukkiger van zijn geworden. Wel dus over dat de overheid mensen ergens toe kan dwingen zonder wettelijke verplichting. Dat lijkt mij eerder nieuws.

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