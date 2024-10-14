DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers bij 20-jarig bestaan

Het Nederlandse identificatiesysteem DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers. Dat heeft beheerder Logius gezegd bij het 20-jarig jubileum van de dienst, waarmee Nederlanders zich kunnen identificeren bij overheidsdiensten.

DigiD begon twintig jaar geleden als Burgerpin of Nieuwe Authenticatie Voorziening, maar kreeg al snel de naam DigiD. In 2005 waren er 20.000 accounts, een paar jaar later was dat opgelopen tot zes miljoen. DigiD was toen al de verplichte methode voor inloggen bij overheidsdiensten.

In eerste instantie werkte dat met gebruikersnaam en wachtwoord, al kwam al snel de optie voor een sms-controle daarbij. Intussen is het ook mogelijk om een extra beveiligingslaag toe te voegen door een fysiek paspoort of een ID-kaart te scannen. Van de zeventien miljoen accounts hebben er negen miljoen dat gedaan.