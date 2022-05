Rotterdam gaat van oorsprong Belgische identiteitsapp itsme gebruiken

De gemeente Rotterdam gaat medewerkers en burgers de mogelijkheid bieden om zich met de van oorsprong Belgische app itsme te identificeren. Zo kunnen ze toegang krijgen tot gemeentelijke voorzieningen.

De identificatie via itsme is onderdeel van het Identity & Access Management-programma van de gemeente Rotterdam. De bedoeling is dat medewerkers en inwoners van de gemeente over een digitale identiteit gaan beschikken, waarbij privacy, beveiliging en datasoevereiniteit zijn gewaarborgd. De itsme-app wordt alleen gebruikt voor de identificatie. De app ondersteunt ook het digitaal ondertekenen van documenten met een handtekening via onder andere Adobe Sign en DocuSign, maar deze functie integreert Rotterdam niet.

Met name in België is itsme populair. Het bedrijf claimt daar 6 miljoen gebruikers te hebben en meer dan honderdvijftig Belgische bedrijven werken ermee. De identificatiemethode wordt ook voor de CovidSafe.be-app gebruikt. Het bedrijf achter itsme hoopt uit te kunnen breiden naar Nederland. Rotterdam is de eerste Nederlandse gemeente die itsme integreert. Het bedrijf richt zich niet alleen op gebruik door publieke diensten, maar ook door bedrijven, zoals banken.

Itsme voldoet aan de vereisten om als Europees inlogmiddel te dienen, op basis van de Europese eIDAS-verordening, die sinds september 2018 van kracht is. Voor DigiD loopt deze goedkeuring nog. De Belgische app concurreert daarnaast met iDIN van Currence, dat zich op identificeren via de app van banken voor bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels richt. Itsme verscheen in 2017 en is een initiatief van de Belgische banken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC/CBC en ING, en de telecombedrijven Orange, Proximus en Telenet.