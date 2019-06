Meer dan een miljoen Belgen gebruiken identificatie-app Itsme

De Belgische identificatie-app Itsme heeft de kaap van een miljoen gebruikers gerond. Elke maand komen er gemiddeld 55.000 nieuwe gebruikers bij. Met Itsme kunnen Belgen zich zonder kaartlezer of wachtwoord aanmelden bij overheidssites, banken en andere bedrijven.

Sinds Itsme op 30 mei 2017 werd geïntroduceerd, precies twee jaar geleden, hebben ruim 1.070.000 Belgen een account aangemaakt. Dat komt neer op 14 procent van de actieve beroepsbevolking tussen 20 en 64 jaar. Dit meldt Belgian Mobile ID, het consortium van zeven grootbanken en netwerkoperators in België dat achter het Itsme-platform schuilt.

In 2019 vonden inmiddels meer dan 15 miljoen acties plaats met Itsme; 3,7 miljoen daarvan werden opgetekend in de maand mei. Het aantal gebruikers blijft gestaag groeien met vijftig- à zestigduizend mensen per maand. In mei nam het aantal accounts zelfs met honderdduizend toe, door de start van het Tax-on-web-seizoen. Via Tax-on-web kunnen Belgen online hun belastingaangifte indienen.

Met Itsme kunnen gebruikers vandaag terecht bij ruim achthonderd overheidstoepassingen. Naast Tax-on-web gaat het onder meer om diensten als MyPension, MyMinfin en Student@Work. Daarnaast doen ruim dertig bedrijven aan het platform mee, waaronder banken, verzekeraars, ziekenfondsen en ziekenhuizen. Elke maand komen er volgens Belgian Mobile ID gemiddeld drie nieuwe partners bij. Eén op de drie Itsme-acties gebeurt bij de overheid, tweederde van de handelingen bij de andere partners.

De identificatie-app Itsme laat Belgen veilig actief zijn op het internet zonder kaartlezers en wachtwoorden. Via de app kunnen gebruikers zich aanmelden bij websites, digitale transacties goedkeuren en officiële handtekeningen plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke code van vijf cijfers die altijd dezelfde is, of met een vingerafdruk.