Adblock Plus onderhandelt met Google over beperkingen adblocking in Chrome

Het Duitse bedrijf Eyeo dat Adblock Plus ontwikkelt is in onderhandeling met Google over de voorgestelde restricties op het gebied van adblocking die Google wil doorvoeren bij zijn Chrome-browser. Eyeo bereidt zich naar eigen zeggen 'op het ergste scenario' voor.

Eyeo meldt tegen Golem dat het een akkoord met Google probeert te bereiken maar dat er geen sprake zal zijn van een voorkeursbehandeling. "De geplande veranderingen hebben net als alle andere reclameblokkers invloed op ons", meldt Laura Dornheim, woordvoerster van Eyeo. Het Duitse bedrijf is voor zijn omzet afhankelijk van het Acceptable Ads-programma. Advertentiebedrijven betalen Eyeo om op een witte lijst van Adblock Plus te komen, mits hun advertenties voldoen aan eisen van Eyeo. Die moeten garanderen dat het om 'acceptabele advertenties' gaat. Onder andere Google betaalt het Duitse bedrijf daarvoor.

De onderhandelingen volgen op het verschijnen van Chrome Extension Manifest V3 in oktober vorig jaar. Daarin sprak Google zijn voornemen uit om de toegang tot de webRequest -api voor Chrome-extensies te blokkeren en te vervangen door de declarativeNetRequest -api. Veel reclameblokkers gebruiken de webRequest -api, maar door de vervanging bepaalt de browser wat geblokkeerd moet worden op basis van een maximum van dertigduizend calls.

Volgens uBlock Origin-ontwikkelaar Raymond Hill zorgen de wijzigingen ervoor dat zijn extensie daarom gebonden wordt aan een maximum van dertigduizend adblockingfilters. "Zelfs zonder dynamische filters en per-site switches handhaaft uBlock Origin al meer dan negentigduizend filters", schrijft hij op GitHub. Alleen de EasyList-lijst bevat volgens hem al 42.000 filters, waardoor die niet te handhaven zou zijn met declarativeNetRequest -api.

Volgens Hill zijn de veranderingen met name gericht op eigenschappen van adblockers als uBlock Origin en uMatrix. Ook schrijft hij dat Google de webRequest -api introduceerde om marktaandeel te winnen ten opzichte van Firefox, toen Adblock Plus, Ghostery, Disconnect en NoScript de populairste extensie van die browser waren. Mozilla schakelde deze week Tracking Protection standaard in voor zijn Firefox-browser.