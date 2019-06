Gerucht: Blizzard had StarCraft-shooter in ontwikkeling

Blizzard had twee jaar lang een first person shooter in zijn StarCraft-franchise in ontwikkeling, maar heeft deze geschrapt om zich op Diablo en Overwatch te richten. Dat claimen bronnen van Kotaku.

Kotaku schrijft dat Blizzard onder de projectnaam Ares aan de StarCraft-shooter werkte en dat het volgens een van de bronnen om een 'soort Battlefield in het StarCraft-universum' ging. De bedoeling was onder andere dat de speler in de huid van een Terran kroop om Zerg neer te schieten. Ook waren er plannen om de mogelijkheid te bieden als Zerg te spelen.

De beslissing om het spel te schrappen zou enkele weken geleden genomen zijn. De bronnen spreken er enerzijds van dat de ontwikkeling traag verliep en melden anderzijds dat het 'er goed uitzag'. Niet bekend is in welk stadium van ontwikkeling Project Ares was ten tijde van het schrappen.

Blizzard heeft de ontwikkelaars voor de StarCraft-shooter op met name de ontwikkeling van Diablo 4 en Overwatch 2 gezet, claimen de anonieme bronnen verder. De verwachting is, als het gerucht klopt, dat Blizzard deze beide games tijdens zijn BlizzCon-conferentie later dit jaar gaat aankondigen.

De ontwikkelaar werkte al eerder aan een StarCraft-shooter: StarCraft: Ghost. Deze draaide om de covert ops-Terran Ghost Nova. Blizzard kondigde deze titel in 2002 aan maar liet in 2006 weten dat het spel geschrapt was.