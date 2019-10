Gerucht: Blizzard gaat Overwatch 2 met pve-modus en nieuwe map aankondigen

Een uitgelekt BlizzCon 2019-document zou melding maken van de komst van Overwatch 2. De opvolger van Overwatch, waar al langer geruchten over zijn, zou onder andere een pve-modus en een nieuwe map bevatten.

De demogids van BlizzCon 2019, die ESPN in handen kreeg, bevat een afbeelding waarop het logo van Overwatch met daarnaast een kleine '2' te zien is. Blizzard houdt komend weekend zijn BlizzCon-conferentie en volgens geruchten kondigt het bedrijf daar onder andere Overwatch 2 en Diablo IV aan.

Overwatch 2 krijgt een pve-modus met hero talents en in-game items en een van de missies betreft een verhaallijn in Rio de Janeiro voor vier spelers, claimt ESPN. Daarnaast krijgt het spel een nieuwe spelmodus met de naam Push die zich op een map in Toronto afspeelt. Daarnaast is de verwachting dat er minstens een nieuwe hero bijkomt.

Vorige week claimde een Twitter-gebruiker al dat Blizzard Overwatch 2 ging aankondigen en die meldde ook al dat het spel een pve- en pvp-modus kreeg. In juni was er het gerucht dat Blizzard ontwikkelaars van andere projecten, waaronder een StarCraft-shooter, op Overwatch 2 had gezet.