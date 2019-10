Blizzard spreekt in advertentie over artwork van Diablo IV

Blizzard heeft een advertentie geplaatst in een Duits gamemagazine over een nieuw boek met Diablo-illustraties. Volgens de uitgever bevat het boek artwork van Diablo, Diablo II, Diablo III en Diablo IV. Die laatste game is nog niet aangekondigd.

De vermelding van Diablo IV staat in een paginagrote advertentie over The Art of Diablo in GameStar, dat al is geleverd aan abonnees en vanaf 23 oktober in de kiosk ligt. GameStar zelf meldt dat het gezien de bewoordingen niet om een typefout lijkt te gaan

Het boek is van Blizzard-schrijver Robert Brooks en zal worden gepubliceerd in november, na BlizzCon 2019, dat eind oktober begint. Het zit inmiddels in het assortiment van Amazon Duitsland, overigens zonder vermelding van Diablo IV.

Het bericht volgt op claims van Twittergebruiker Metro_OW dat Blizzard tijdens Blizzcon Diablo IV en een remaster van Diablo II aan zal kondigen, evenals Overwatch 2. Vorig jaar meldde de gebruiker de komst van Ashe naar Overwatch, naar eigen zeggen op basis van dezelfde bron.

Blizzard schrapte volgens een eerder gerucht van Kotaku een project voor Diablo IV in 2016 om te werken aan een nieuwe versie. Mede hierdoor moest het bedrijf het vorig jaar doen met de aankondiging van de mobiele game Diablo Immortal, die niet goed ontvangen werd.