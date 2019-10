Kingston introduceert nieuwe 2,5"-sata-ssd's

Kingston heeft de KC600-ssd's aangekondigd. Dit zijn 2,5"-ssd's op basis van 3d-tlc-nand die over de traditionele sata-interface beschikken. De twee versies met de laagste capaciteiten komen momenteel beschikbaar; de twee met de hoogste opslagcapaciteiten komen binnenkort uit.

De KC600-ssd's komen uit in vier verschillende capaciteiten, te weten 256, 512, 1024 en 2048GB. De sequentiële leessnelheden bedragen maximaal 550MB/s en de sequentiële schrijfsnelheden liggen op een maximum van 520MB/s. De controller is de SM2259 van Silicon Motion.

Willekeurig lezen en schrijven doen de ssd's met respectievelijk 90.000 iops en 80.000 iops. Kingston geeft tbw -waarden van 150TB, 300TB, 600TB en 1200TB op voor de vier verschillende ssd's van klein naar groot.

Kingstons nieuwe sata-ssd's zijn zowel los beschikbaar als in de vorm van een bundel om ze eenvoudig in een desktop of laptop te plaatsen. De fabrikant noemt geen prijzen van de ssd's, maar Hardware Info meldt in een review dat de 1TB-versie van de KC600 waarschijnlijk zo'n 130 euro zal gaan kosten.