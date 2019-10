Hyundai onthult cruisecontrolsysteem dat zich aanpast aan rijstijl bestuurder

Autofabrikant Hyundai heeft een adaptief cruisecontrolsysteem ontwikkeld waarbij machinelearning wordt toegepast om het systeem op een aantal punten te laten inspelen op de rijstijl van de bestuurder.

Hyundai noemt het systeem Machine Learning based Smart Cruise Control en het is in feite de toevoeging van kunstmatige intelligentie aan adaptieve cruisecontrol. Normaal gesproken past het voertuig hierbij zijn snelheid automatisch aan op basis van de afstand tot de voorliggende auto, terwijl het nieuwe systeem van Hyundai vanzelf de patronen en gewoontes van de bestuurder leert en deze toepast in het Smart Cruise Control-systeem.

Dit moet ertoe leiden dat auto's die hiermee zijn uitgerust rijden op een manier die overeenkomt met het rijpatroon van de bestuurder. Het rijpatroon wordt gekarakteriseerd in drie delen: De afstand tot voorliggers, hoe snel iemand accelereert en de reactiesnelheid van de bestuurder op bepaalde omstandigheden. Daarnaast worden die omstandigheden en de snelheden gemeten. Volgens Hyundai is het systeem in staat om meer dan 10.000 patronen te onderscheiden, zodat de slimme cruisecontrol zich moet kunnen aanpassen aan de patronen van de bestuurder. Het rijpatroon wordt regelmatig geüpdatet, zodat een recente aanpassing in de rijstijl van de bestuurder ook terugkomt in de toepassing van de cruisecontrol.

Hyundai zegt dat het bij een vorige versie van Smart Cruise Control onmogelijk was om de instellingen heel precies af te stemmen op basis van de individuele voorkeuren; alleen door de toepassing van machinelearning werd dit volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf mogelijk. Het nieuwe systeem bereikt overigens level 2,5 van autonoom rijden, aldus Hyundai. Toekomstige auto's moeten ermee uitgerust worden, maar wanneer het geval is en om welke automodellen het gaat, is onbekend.

De fabrikant zegt dat deze ontwikkeling van een persoonlijkere cruisecontrol belangrijk is, omdat inspelen op de rijstijl van de bestuurder ertoe kan leiden dat bestuurders minder huiverig zijn om gebruik te maken van een dergelijk semiautonoom rijsysteem. Als het systeem geen rekening houdt met de patronen en voorkeuren van de bestuurder, kan de rijstijl afwijken van wat bestuurder gewenst vindt en zal hij volgens Hyundai minder snel geneigd zijn er gebruik van te maken.