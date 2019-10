Ziggo heeft een internetstoring in meerdere regio's

Ziggo-klanten in meerdere regio's kunnen last hebben van een internetstoring. Er komen vooral meldingen vanuit de regio Den Haag, maar ook uit andere delen van het land. De provider bevestigt dat er sprake is van problemen.

Op Twitter laat Ziggo weten dat de oorzaak van de problemen onderzocht wordt en dat het zijn best doet om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer dat naar verwachting het geval is, is vooralsnog onduidelijk. Volgens de provider gaat het niet om een landelijke storing en zijn er problemen in een gedeelte van het netwerk.

De meldingen komen met name uit de regio Den Haag, maar ook uit allerlei andere plaatsen. Het gaat met name om de internetverbinding, maar ook vaste telefonie kan hinder ondervinden. De storingscheckfunctie op de website van Ziggo kan ook haperen, zo laat het bedrijf weten.

Klanten maken vooral melding van een gebrek aan internet. Op storingswebsite Allestoringen.nl melden Ziggo-gebruikers uit onder Zeist, Amersfoort, Soest, Breda en Venlo ook dat ze last hebben van een storing.