Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 10:57

Submitter: Patrick_Wolf

Klanten van Ziggo in meerdere regio's in Nederland klagen over slechte verbindingen bij vast internet. Niet bekend is wat de oorzaak is van de storing, waar ook niet iedere klant last van lijkt te hebben. Ziggo bevestigt problemen te ondervinden.

Op Gathering of Tweakers gaat het bij de storingsmeldingen opvallend vaak over Ziggo Zakelijk. Gebruikers uit onder andere Heerlen, Delft en Holten ervaren problemen. Ook in Utrecht lijkt de storing op te treden. Klanten van Ziggo Zakelijk uit de regio Amsterdam en Almere geven aan geen problemen te ondervinden.

Op AlleStoringen klagen ook veel Ziggo-klanten over verbindingsproblemen. De woordvoering van Ziggo kon nog geen informatie geven over de aard en duur van de problemen en ook de Webcare op Twitter kan klanten met vragen niet van meer informatie voorzien. Sommige gebruikers wijzen erop dat het niet om een dns-probleem maar om routingissues lijkt te gaan.

Update, 11.25: Ziggo bevestigt tegenover Tweakers dat klanten in heel Nederland problemen met traag internet ondervinden, maar dat dit niet voor alle klanten het geval is. Het bedrijf onderzoekt de storing en belooft meer informatie te verstrekken zodra er meer bekend is.