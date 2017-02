Door Bauke Schievink, zondag 26 februari 2017 02:22, 11 reacties • Feedback

Ziggo heeft sinds zaterdagnacht weer te maken met een storing op internetdiensten. Veel klanten klagen over het slecht kunnen bereiken van websites, of stellen juist helemaal geen internetverbinding te hebben. De klantenservice is ook moeilijk bereikbaar.

Op zijn website bevestigt Ziggo te kampen met een storing. Door de problemen is de klantenservice van de provider grotendeels niet te bereiken. Waar de storing door wordt veroorzaakt is niet bekendgemaakt. Klanten zelf hebben vooral problemen met de internetverbinding die traag of helemaal niet functioneert. Bij sommige klanten is er ook sprake van niet-werkende televisie.

Waarschijnlijk zijn de problemen rond 23:00 op zaterdagavond ontstaan, zo blijkt uit meldingen die op de website allestoringen.nl worden bijgehouden. Inmiddels stelt een deel van de klanten dat de problemen met de internetverbinding alweer verholpen zijn, al geldt dit nog niet voor iedereen. Overigens hebben niet alle Ziggo-klanten te maken gekregen met traag of niet functionerend internet.

Vrijdag kampte Ziggo ook al met een storing. Deze eveneens landelijke uitval zorgde voor trage verbindingen en werd in de loop van de dag opgelost. Volgens Ziggo waren de problemen te herleiden tot een storing bij internetknooppunt AMS-IX, maar laatstgenoemde reageerde daar vervolgens met verbazing op.