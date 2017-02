Door Arnoud Wokke, zaterdag 25 februari 2017 15:40, 17 reacties • Feedback

Fabrikant TCL heeft voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona zijn smartphone BlackBerry KEYone gepresenteerd. Het toestel heeft een fysiek toetsenbord en beschikt over dezelfde camera als de Google Pixel-telefoons.

Het toetsenbord van de BlackBerry KEYone is volgens de fabrikant 'het meest geavanceerde toetsenbord ooit gemaakt'. Naast regulier typen kunnen gebruikers net als op het onscreen toetsenbord van BlackBerry omhoog vegen om een suggestie te accepteren. Ook is het mogelijk om apps te starten via een shortcut op het toetsenbord. De spatiebalk bevat bovendien een vingerafdrukscanner.

De telefoon heeft een 4,5"-lcd met een resolutie van 1620x1080 pixels. Dat komt uit op een beeldverhouding van 3:2. De telefoon is 15cm lang en 7,25cm breed, bij een dikte van 9,4mm. In de behuizing zit een accu met een capaciteit van 3505mAh, een grote accu voor een toestel met dit schermformaat.

TCL, die het toestel maakt voor BlackBerry, heeft een Qualcomm Snapdragon 625-soc in de telefoon gezet. Die 14nm-soc heeft acht Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz en een Adreno 506-gpu op 650MHz. TCL heeft daar 3GB aan geheugen bijgezet, met een opslag van 32GB.

De telefoon is een van de eerste sinds de Pixel-telefoons met Android 7.1 Nougat aan boord. Het gaat om BlackBerry's 'beveiligde' Android-versie met onder meer Dtek-beveiligingssoftware en de BlackBerry Hub als gecombineerde inbox in de firmware. Aan de achterkant zit een Sony IMX378-camera met een maximale resolutie van twaalf megapixels, met pixels die 1,55 micron groot zijn. De camera heeft fasedetectie-autofocus en een dubbele led-flitser.

BlackBerry kondigt het toestel zaterdagavond Nederlandse tijd aan, maar had de productpagina zaterdagmiddag al enige tijd online staan. De specs-pagina maakte melding van een variant voor Europa. Een prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.