De Chinese fabrikant TCL, die onder andere toestellen uitbrengt onder de merknaam Alcatel, zal volgende maand een smartphone presenteren met een lichtgevende achterkant. Aan de achterkant zitten leds die bijvoorbeeld kunnen knipperen op de maat van de muziek.

Klanten kunnen bovendien verschillende achterkantjes kopen, vermoedelijk om meerdere patronen van licht weer te geven, schrijft de Hongaarse techsite Tech2.hu. Het is onbekend wat het systeem precies kan, hoe het werkt en wat de invloed zal zijn op de accuduur van de telefoon.

De Android-telefoon heeft een octacore-processor van MediaTek aan boord en heeft naar verluidt een 13-megapixelcamera aan de achterkant met een dual-led flitser. Verdere details van het toestel zijn nog onbekend. Vorig jaar presenteerde TCL in februari de Alcatel Idol 4; het ligt voor de hand dat het binnenkort de Idol 5 zal laten zien, maar of dat deze telefoon is, is onduidelijk.

TCL maakt niet alleen telefoons onder de naam Alcatel, maar het bedrijf is in Europa ook de enige licentienemer voor de merknaam BlackBerry. In Barcelona zal het ook de Mercury tonen, een Android-smartphone onder de BlackBerry-naam met fysiek toetsenbord.

De telefoon met lichtgevende achterkant is naar verluidt een van de vijf toestellen die TCL zal onthullen op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Die beurs begint over vier weken in de Catalaanse stad en is elk jaar het podium voor veel smartphone-aankondigingen.