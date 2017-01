Door Arnoud Wokke, maandag 30 januari 2017 06:42, 6 reacties • Feedback

Het prototype van de Delft Hyperloop, een ontwerp van studenten van de TU Delft, heeft het eerste deel van de Space X Pod-competitie geworden. De Delftse hyperloop was niet de snelste, maar kreeg in totaal wel het hoogste aantal punten.

SpaceX maakte de winnaar de nacht van zondag op maandag Nederlandse tijd bekend en de inzending van de TU Delft kreeg in totaal het hoogste aantal punten, meldt de universiteit op Twitter. De Delftse hyperloop kwam in de vacuümbuis tot een snelheid van 93 kilometer per uur. De Warr Hyperloop van de technische universiteit uit het Duitse München bleek de snelste hyperloop-trein in de competitie.

De voertuigen van de dertig verschillende teams moesten door een testbuis met een lengte van 1,25 kilometer en een diameter van 1,83 meter. De buis kan voor 99,8 procent vacuüm bereiken en is voorbereid op de verschillende technieken die de teams hanteren voor de voortbeweging, bijvoorbeeld systemen met compressors en luchtlagers, voertuigen met magnetische levitatie en prototypes met wielen.

Nu de Delftenaren deze winst binnen hebben, is het nog niet gedaan. Deze zomer volgt een Pod Competition II. Deze competitie wordt in de zomer van dit jaar gehouden met dezelfde testbuis, maar hierbij draait het maar om een ding: zo snel mogelijk door de buis gaan en gecontroleerd remmen, dus niet crashen. SpaceX wil met de wedstrijd de ontwikkeling van hyperloop-treinen stimuleren door teams van studenten het tegen elkaar op te laten nemen.