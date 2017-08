Hyperloop One-pod haalt snelheid van 310km/u bij tweede succesvolle test

Hyperloop One heeft voor de tweede keer een succesvolle test uitgevoerd met zijn XP-1-pod. In de vijfhonderd meter lange testbuis werd een snelheid van 310km/u bereikt. Dat is flink hoger dan bij de eerste test.

De test werd afgelopen zaterdag uitgevoerd, maar op woensdag heeft Hyperloop One videobeelden vrijgegeven en aanvullende informatie bekendgemaakt. In totaal legde de pod 437 meter af in de DevLoop, de testbuis van het bedrijf in de woestijn van Nevada, Las Vegas.

Na 300 meter versnellen kwam de topsnelheid in de korte testbuis uit op 310km/u, flink hoger dan de snelheid van 113km/u bij de eerst testrit halverwege juli. Ten opzichte van de eerste test was niet alleen de snelheid hoger. De afgelegde afstand was 4,5 keer langer en er werd 3151pk geleverd aan de pod, 3,5 keer zoveel als bij de eerste test. Bij de test werd de luchtdruk in de testbuis teruggebracht naar het equivalent van de luchtdruk op een hoogte van 200.000 voet, ongeveer 61 kilometer, zegt Hyperloop One.

Het uiteindelijke doel van Hyperloop One is om de pods met snelheden tot zo'n 1200km/u door de buizen te laten zweven. Het bedrijf wil in 2021 de eerste Hyperloop-verbindingen in gebruik nemen.

Hyperloop One heeft ook details gegeven over zijn XP-1, de testpod die gebruikt wordt in het buizensysteem. De pod bestaat uit een omhulsel van koolstofvezel, geplaatst op een chassis. Een interieur heeft de pod waarschijnlijk nog niet, de start-up toont daar in ieder geval nog niets van. De XP-1 is 8,7m lang, 2,7m breed en 2,4m hoog.

Wereldwijd zijn er meerdere bedrijven bezig met het ontwikkelen van een Hyperloop-vervoermiddel. Het Nederlandse Hardt Global Mobility, dat voortkomt uit het Delftse studententeam dat meedeed aan de SpaceX-hyperloopwedstrijd, wil eind dit jaar gaan testen. Het bedrijf kreeg van de NS een investering van 300.000 euro. Hyperloop Transportation gaat een testlocatie opzetten in Frankrijk.