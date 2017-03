Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 13:24, 37 reacties • Feedback

Submitter: A4553

Hyperloop One heeft foto's vrijgegeven van zijn vijfhonderd meter lange testbaan in de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Nog in de eerste helft van dit jaar moet daar een Hyperloop-test plaatsvinden.

De testbaan, die DevLoop wordt genoemd, maakt gebruik van buizen met een diameter van 3,3 meter en de constructie weegt meer dan een miljoen kilogram. Volgens Hyperloop One werken een team van 150 technici, ontwikkelaars en bouwvakkers aan de constructie van de DevLoop. Het zou de eerste functionele Hyperloop-baan op ware grootte moeten worden.

In mei vorig jaar deed Hyperloop One op dezelfde locatie al een test met het aandrijfsysteem. Dat gebeurde op testrails in de buitenlucht en niet in een buis. Bij de test behaalde een Hyperloop-slede een snelheid van 187km/u binnen 1,1 seconde. Het doel is om het systeem van gesloten buizen een snelheid van 1000km/u te halen.

Hyperloop One is een van de bedrijven die bezig is met de ontwikkeling van een commercieel Hyperloop-transportsysteem. In januari werden tests gehouden door de studententeams die deelnemen aan de Pod-competitie van SpaceX. Dat gebeurde in een 1,25km lang buizenstelsel met een kleinere diameter van 1,83 meter. Deze zomer vindt er een vervolg van die competitie plaats, wederom in de testbuis met een kleinere schaal dan de uiteindelijke versie.

Hyperloop One onthulde de beelden tijdens de Middle East Rail-conventie in Dubai. De start-up toonde eind vorig jaar een concept van een Hyperloop-verbinding tussen Abu Dhabi en Dubai. De start-up onderzoekt samen met de transportautoriteit in Dubai, architecten en bouwbedrijven of de realisatie van het project mogelijk is.

Hyperloop One heeft ook studies lopen naar de haalbaarheid van zijn transportmiddel in Finland en Zweden, Rusland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Eind februari begon het bedrijf ook gesprekken met overheden in India. Dat land gaat volgens Bloomberg omgerekend 56 miljard euro investeren in het moderniseren van transportsystemen.

Eerder getoond concept van Hyperloop-systeem in de Verenigde Arabische Emiraten.