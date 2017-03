Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 13:58, 60 reacties • Feedback

Renault toont op de Autosalon van Genève de Zoe e-Sports Concept. De elektrische auto is een sportieve versie van de bestaande Zoe en de autofabrikant zegt verschillende technieken uit de Formule E toe te passen in het model.

De Renault Zoe e-Sports Concept weegt 1400kg, inclusief de accu's die 450kg wegen. De body is gemaakt van koolstofvezel. Voor de aandrijving maakt het concept gebruik van twee elektromotoren, die samen 340kW of zo'n 460pk leveren. De twee motoren zijn identiek aan elkaar en liggen voor en achter in de auto. Iedere motor heeft een eigen accu en de totale accucapaciteit is 40 kilowattuur.

Renault heeft geen plannen om de sportieve Zoe in productie te nemen, maar heeft wel een werkend exemplaar van de auto gemaakt. Dat model voldoet aan de FIA -regelgeving en mag daardoor gebruikt worden voor demonstraties op circuits. Het concept is gebaseerd op de Renault Zoe. Dat is een kleine elektrische auto die daadwerkelijk verkocht wordt.

Volgens Renault sprint de elektrische hothatch in 3,2 seconden naar 100km/u. De maximale snelheid is begrensd op 210km/u en dat kan bereikt worden in minder dan tien seconden. Renault claimt dat de Zoe e-Sports Concept gebruikmaakt van technieken uit de Formule E als het gaat om energiebeheer en de overbrenging. Ook worden de accu's en motoren gekoeld met lucht- en waterkoeling, net als bij de elektrische formulewagens.

De auto biedt vier instelbare rijstanden die bijvoorbeeld meer prestaties of een groter bereik bieden. De standen kunnen ook afgesteld worden op een bepaald circuit of een bepaalde rijstijl. Zo kan de verhouding tussen de aandrijving op de voor- of achterwielen worden aangepast.