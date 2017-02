Door Julian Huijbregts, woensdag 22 februari 2017 23:00, 3 reacties • Feedback

Formula Electric Belgium, het studententeam van KU Leuven en hogeschool Thomas More, heeft het ontwerp van de Umicore Nova onthult. Met de elektrische racewagen doen de studenten mee aan de Formula Student-competitie.

De Umicore Nova weegt 200kg, accelereert in 2,6 seconden naar 100km/u en heeft een topsnelheid van 118km/u. De elektrische motoren zijn goed voor maximaal 1270nm aan koppel. Het Formula Electric Belgium-team heeft de Umicore Nova in de voorbije vier maanden ontworpen. De komende maanden worden besteed aan de daadwerkelijke assemblage van de raceauto. De studenten maken het chassis, de tandwielkast en het accupakket zelf.

Bij het ontwerpen van de accu richtten de studenten zich op een zo hoog mogelijke energiedichtheid en een zo laag mogelijk gewicht. De accu bestaat uit negen modules, goed voor een totale capaciteit van 6,6kWh. Dit moet precies voldoende zijn om de duurrace van 22km uit te rijden. De accu heeft een behuizing van koolstofvezel.

Vorig jaar deed het team mee met de op twee wielen aangedreven Umicore Isaac. De nieuwe Umicore Nova heeft vierwielaandrijving en omdat de elektromotoren in de wielen zijn geplaatst, kan het chassis smaller gemaakt worden wat resulteert in een gewichtsbesparing. Net als bij de Umicore Isaac wordt torque vectoring toegepast. Daarmee kunnen de vier motoren onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden en dat moet resulteren in optimale grip.

Het aerodynamische ontwerp is toegespitst op het maken van een zo licht mogelijke auto, met zoveel mogelijk neerwaartse druk. Volgens de studenten is het nieuwe model efficiënter dan het model van vorig jaar. Het ontwerp van de onderkant van de auto is goed voor dertig procent van de totale down force.

Tegen de zomer moet de Umicore Nova gereed zijn. Het studententeam doet mee aan de internationale Formula Student-competitie, waar vanuit Nederland ook teams van de TU Delft en de TU/e aan meedoen. De Umicore Nova zal voor het eerst racen op 1 juli in de Ethias Arena in het Belgische Hasselt. Daarna volgen competities in Nederland en Spanje.