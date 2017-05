Door Olaf van Miltenburg, woensdag 3 mei 2017 15:01, 14 reacties • Feedback

Studenten van de Zuyd Hogeschool werken aan een elektrische racewagen die in juli gaat deelnemen aan de Formula Student-race op Silverstone. De kunststof body van de racewagen komt uit een grote 3d-printer, wat het team enkele voordelen oplevert.

De body is 1,40 meter lang en bestaat uit vijf onderdelen die gemaakt zijn met een 3d-printer van het bedrijf Tractus 3D, dat gespecialiseerd is in 3d-printers voor grote objecten. Een hele body is in een week geprint, vertelt Rob van Loevezijn, senior docent van de faculteit Bèta Sciences and Technology bij Zuyd Hogeschool en een van de drijvende krachten achter Project FormulaStudent, of Project Fuze, zoals het intern aangeduid wordt. De raceauto van de Zuyd Hogeschool bevat twee elektromotoren met in totaal 280pk.

"Een van de voordelen is dat we vormvrijheid hebben. We kunnen complexe structuren gebruiken die normaal niet te maken zijn. Dat levert niet alleen een mooie auto op, maar biedt ook voordelen voor de aerodynamica", vertelt de docent. "Bovendien kunnen we de functionele onderdelen optimaal in de ruimte plaatsen. Het helpt daarbij dat we gebogen vormen gebruiken." Aan de body worden overige onderdelen, zoals de accu's, wielophanging en neus, bevestigd. Bovendien is de body eenvoudig opnieuw te printen als deze bij bijvoorbeeld een crashtest verloren gaat.

Om de stevigheid te vergroten maken de studenten gebruik van een honingraatstructuur in het materiaal. Dat materiaal betreft pla, dat vaak voor 3d-printers gebruikt wordt, maar wordt aangevuld met toevoegingen die biologisch afbreekbaar zijn. Hiervoor werkt de hogeschool samen met Innofil3D, dat het materiaal PRO1 noemt. "Het heeft dezelfde eigenschappen als het stevige abs, dat je kent van lego", claimt Van Loevezijn.

De 'huid' van de racewagen is gemaakt van koolstofvezels. Voordeel is het lage gewicht in combinatie met de stevigheid, maar het nadeel is dat er bij een breuk scherpe randen kunnen ontstaan die de coureur kunnen verwonden, legt Van Loevezijn uit. "We hebben daarom Dyneema-vezels in het materiaal verwerkt, die net als het gaas bij draadglas het materiaal bij elkaar houden bij breuken." Volgens de docent hebben de studenten daarnaast verbeteringen doorgevoerd bij de remschijven; het gaat om aluminium remschijven met een keramische voering, die een derde minder wegen dan de stalen versies.

Het project loopt al sinds 2015 en er zijn in totaal vier hogescholen bij betrokken die alle een eigen rol spelen. Van de Zuyd Hogescholen is Heerlen verantwoordelijk voor techniek, Sittard voor het businessplan en Maastricht voor de marketing. De PVL Hogeschool in het Belgische Hasselt ontwikkelde het elektrisch differentieel. Daarnaast zijn meerdere bedrijven betrokken bij het project.

De Formula Student-race vindt van 20 tot en met 23 juli plaats in het Britse Silverstone. De teams worden niet alleen beoordeeld op het racen, maar ook op de kosten, het ontwerp, de acceleratie en de wegligging. Momenteel zitten de Zuyd-studenten in de bouwfase. Daarna volgt nog een testfase voor de race. Op 17 mei onthult het team het ontwerp van de raceauto.

Ook de TU Delft en TU/e doen mee aan de race, evenals Formula Electric Belgium, van de KU Leuven. Het team van Technische Universiteit Eindhoven toont op 12 mei zijn nieuwe elektrische bolide.