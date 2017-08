Human Power Team haalt 83,2km/u tijdens test van snelle ligfiets

Het Human Power team, dat bestaat uit studenten van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft zondag een test uitgevoerd met zijn VeloX 7-ligfiets. Daarbij werd een snelheid van 83,2km/u behaald.

De fiets heeft een aerodynamisch ontwerp dat lijkt op het uiterlijk van een kogel. Aan de binnenkant is de cabine voorzien van een scherm waarop de bestuurder kan zien wat er voor haar gebeurt. Daarnaast wordt de hartslag, temperatuur en zuurstofopname van de bestuurder bijgehouden. Op die manier is het mogelijk om de beste timing voor het gebruiken van kracht vast te stellen.

Teamleden Remco Boere en Henry Tang, ook wel bekend als Henryht, leggen tegenover Tweakers uit dat er twee schermen aan de binnenkant van de koolstofvezelcabine zitten, waarvan er één dient als back-up. De schermen zijn aangesloten op twee Raspberry Pi-bordjes die op een Linux-distributie draaien en twee aparte systemen vormen. "Daarop kan de berijder de weg en de snelheid zien. In de toekomst moet het mogelijk worden om ook meer informatie te tonen, zoals de cadans en het moment om meer kracht te zetten", aldus Boere.

De data wordt via wifi naar een volgbusje verzonden, waarin de coach zit. Die geeft nu nog de momenten door waarop versnelling moet plaatsvinden. De camera en antennes van de fiets zitten weggestopt in een 'bubbel'. "Dat heeft ermee te maken dat het carbon voor wat interferentie zorgde", leggen de teamleden uit. "Dit jaar hebben we veel gewerkt aan de user interface en het streamen van data", zegt Tang.

De proef vond plaats op een afgezet stuk van de A270 bij Helmond, zo laat het team weten. Het stuk is ongeveer 5km lang. Uiteindelijk wil het Human Power Team meedoen aan een competitie die in september in de Amerikaanse plaats Battle Mountain in Nevada plaatsvindt. Daar willen de leden het wereldrecord voor vrouwen verbreken dat momenteel op 122km/u staat. Een van de bestuurders van de fiets is voormalig wielrenster Iris Slappendel.

Zij zei na afloop tegen Omroep Brabant: "Ik ben vandaag echt diep gegaan. En dan reed ik nog maar 83. Dat is nog 40 kilometer verschil met het record. Het gaat echt moeilijk worden." Het traject in de VS is twee keer zo lang als het testtraject op de A270, waardoor de aanloop langer is. Bovendien is de lucht er een stuk ijler waardoor er een hogere snelheid mogelijk moet zijn.