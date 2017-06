Delft opent onderzoekslab voor zelfrijdend vervoer

Op de campus van de TU Delft is het Researchlab Automated Driving Delft geopend. Op het terrein kunnen onderzoekers autonoom rijdende voertuigen testen. De bedoeling is dat er meer testlocaties komen, in Den Haag, Rotterdam en Leiden.

Het Researchlab Automated Driving Delft, of RADD, is een initiatief van de gemeente Delft, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de TU Delft en de provincie Zuid-Holland. Demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verrichtte de opening dinsdag. Tijdens de openingsdag zijn er demonstraties van onder andere een autonoom rijdende Toyota Prius, WEpod, Clearpath-robots en een Renault Twizzy. De bedoeling is dat bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties van het terrein gebruikmaken voor testen.

Op het terrein van de campus bevinden zich meerdere testlocaties. Zo is er het afgesloten Green Village, waar zonder aparte ontheffingen testen met voertuigen gehouden kunnen worden. Daarnaast valt de openbare voetgangers- en fietserszone, De Esplanada, onder het terrein van het lab. Op aanvraag zijn andere plekken op en rond de campus in te zetten, die dan worden afgezet.

Zowel de voertuigen als de weggebruikers op de campus zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen, maar de aanvrager is verantwoordelijk voor de veiligheid. De gemeente, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en de Rijksdienst Wegverkeer adviseren over de veiligheid. In latere fases worden tests in de openbare ruimte en in openbare verkeerssituaties gedaan. Uiteindelijk moeten er testlocaties in Den Haag, Rotterdam en Leiden toegevoegd worden. Het uiteindelijke doel is om autonoom 'last mile'-vervoer mogelijk te maken, waarbij bijvoorbeeld tussen de TU Delft en de treinstations gependeld kan worden.