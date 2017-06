NPO stopt met ondersteuning smart-tv's van voor 2014

De NPO stopt de ondersteuning van oudere smart-tv's voor zijn app. De NPO-app is niet langer beschikbaar voor smart-tv's ouder dan 2014. Ook de YouTube Flash-app voor oudere smart-tv-modellen is niet langer beschikbaar.

De NPO geeft een toelichting op het stoppen van de ondersteuning op zijn site. "De ontwikkelingen van de NPO-app staan niet stil en we streven ernaar steeds meer functies beschikbaar te maken voor de smart-tv. De software van oudere smart-tv's kan deze ontwikkelingen echter niet aan, waardoor de NPO-app niet langer beschikbaar is op deze tv's."

De nieuwe NPO-app is daarmee alleen beschikbaar voor smart-tv's van LG, Panasonic, Philips en Samsung van 2014 of latere datum. Bezitters van de eerste generaties smart-tv's krijgen steeds vaker te maken met het staken van de ondersteuning van apps. Google meldt bijvoorbeeld dat de YouTube Flash-app vanaf 26 juni 2017 niet meer beschikbaar is op tv's die voor 2012 geproduceerd zijn. Op tv's die in of na 2013 geproduceerd zijn, staat de html5-versie van de app, die voorlopig wel ondersteund blijft.

Zowel de NPO als Google verwijst consumenten naar streaming-sticks als de Chromecast, terwijl Google daarnaast adviseert een nieuw smart-tv-model of een gameconsole te gebruiken voor zijn apps. Dat consumenten geen garantie hebben dat apps op hun tv's beschikbaar blijven, is de Consumentenbond al langer een doorn in het oog. De organisatie deed navraag bij verschillende fabrikanten, maar die verwezen door naar de appmakers. "De ontwijkende houding van de tv-merken is erg teleurstellend", aldus de Consumentenbond. "Wij zouden graag zien dat ze meer verantwoordelijkheid nemen voor de langere termijnwerking van alle apps die bij aankoop op de tv geïnstalleerd staan."