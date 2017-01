Door Mark Hendrikman, dinsdag 17 januari 2017 14:40, 77 reacties • Feedback

Philips heeft op zijn eerste smart-tv's toch sha-2-ondersteuning weten in te bouwen. Dit betekent dat de smart-tv-functies op deze televisies toch blijven functioneren. Oorspronkelijk zouden deze functies aan het eind van december ophouden met werken.

Philips wist volgens een woordvoerder in de loop van december, vlak voor kerst, toch sha-2-ondersteuning in te bouwen in de tv's. Tegen de tijd dat Philips dit voor elkaar kreeg, had het bedrijf al wel ongeveer 1500 verzoeken om Chromecasts en Fire TV Sticks ontvangen van getroffen consumenten. Die bood het bedrijf aan om gedupeerde klanten te compenseren. De mediaspelers worden nu niet meer aangeboden omdat het probleem op een andere manier is opgelost, maar klanten die op tijd een verzoek hebben ingediend, krijgen de apparaten alsnog thuisgestuurd.

Sommige klanten ontvangen echter een Google Chromecast terwijl ze om een Amazon Fire TV Stick hebben gevraagd. Philip heeft hiertoe besloten omdat bleek dat de Fire TV Stick niet compatibel is met de oudere smart-tv's van het bedrijf. Daarom krijgen klanten standaard een Chromecast op de mat. Wie toch een Fire TV Stick wil, kan volgens de woordvoerder contact opnemen met Philips, waarna dit alsnog geregeld kan worden.

Het bedrijf gaf de mediaspelers weg aan eigenaren van bepaalde high-end smart-tv's van Philips uit 2009. De twaalf modellen in kwestie van Philips zijn full-hd-toestellen met schermdiagonalen van 32 tot 47 inch. Ze bevinden zich in de 8000- en de 9000-serie. Deze werden bestempeld als high-end modellen. De televisies ondersteunden alleen beveiligde verbindingen met sha-1-certificaten, die in 2016 uitgefaseerd werden door de aanbieders van diensten als Netflix en YouTube. Daarom zou de smart-tv-functionaliteit er helemaal uit gaan en zouden eigenaren van de toestellen gecompenseerd worden, zo was het oorspronkelijke plan.