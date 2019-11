ACM gaat communicatie updatebeleid slimme apparaten controleren

De Autoriteit Consument en Markt gaat de komende tijd kijken of aanbieders van slimme apparaten kopers wel op voorhand informeren over het updatebeleid van dat apparaat. Met die kennis weet men op wat voor termijn een apparaat onveilig of onbruikbaar zou kunnen worden.

Volgens de ACM is het niet informeren van consumenten over het updatebeleid een overtreding van het consumentenrecht. De toezichthouder gaat waar nodig boetes uitdelen voor deze overtreding, die op kunnen lopen tot 900.000 euro per overtreding.

Een woordvoerder van de ACM zegt tegen Tweakers dat de bekendmaking van deze stappen hopelijk dienen als een waarschuwing voor aanbieders, zodat het niet tot een boete hoeft te komen. Ook is het de bedoeling dat consumenten dergelijke berichtgeving lezen en zich er bewust van worden dat de bruikbaarheid van slimme apparaten mede afhankelijk is van het updatebeleid.

In een updatebeleid moeten fabrikanten uiteenzetten hoe lang een slim apparaat onderhouden wordt met updates. Daarbij gaat het zowel om het bijwerken van de beveiliging van het apparaat als om het werkend houden van de hoofd- en nevenfunctionaliteiten.

Updates zijn belangrijk voor de beveiliging van met internet verbonden apparaten als thermostaten, lampen, camera's en speakers. Aanvallers kunnen kwetsbaarheden misbruiken om via een smarthome-apparaat mee te luisteren in de woonkamer, een apparaat op slot zetten met ransomware, of een slim apparaat inzetten voor een botnet. Tweakers schreef eerder dit jaar een uitgebreid achtergrondverhaal over deze relatief nieuwe dreiging rondom slimme apparaten in en om het huis.