Slimme deuropener Nello One blijft functioneren na overname door Sclak

De Duitse maker van de slimme deuropener Nello One is overgenomen door het Italiaanse Sclak. Het Duitse bedrijf vroeg eerder dit jaar zijn faillissement aan waardoor de openers deels buiten werking dreigden te raken, maar als gebruikers hun app upgraden is dat van de baan.

De makers van de Nello One, Locumi Labs, heeft klanten ingelicht over de overname. Sclak is een Italiaanse fabrikant van slimme deuropeners, waarmee het bedrijf zich onder andere op AirBnB-gebruik richt. Binnenkort komt er een update voor de app van de Nello One, beloven de makers. Als klanten die doorvoeren kunnen ze hun slimme slot blijven gebruiken.

Klanten krijgen bij de update de vraag of Locumi Labs hun persoonsgegevens mag overdragen aan Sclak. Het kunnen blijven gebruiken van de Nello One is afhankelijk van die toestemming, benadrukt het bedrijf. Zonder toestemming 'vervalt de functionaliteit van de app', staat in de mail.

De Nello One is een slimme opener die gekoppeld is aan intercomsystemen. Locumi Labs is sinds juli failliet en zocht naar een investeerder of koper, maar leek die niet te kunnen vinden. Daarop dreigden de Nello-servers uitgeschakeld te worden, met verlies van functionaliteit voor klanten tot gevolg.