Slimme deuropener Nello One dreigt niet meer te werken na bankroet maker

Bezitters van de Nello One, een slimme deuropener die gekoppeld is aan intercomsystemen, dreigen per 18 oktober met een overbodig apparaat te zitten. De maker van de openers is failliet en sluit vanaf die datum de Nello-servers.

Het bedrijf achter de Nello One, Locumi Labs, heeft klanten afgelopen woensdag laten weten dat het Nello-servers gaat afsluiten. Dat besluit volgt op een faillissementsaanvraag van de start-up uit München in juli. Locumi Labs meldt klanten dat er acht maanden is gezocht naar een investeerder of koper, maar dat dit niet gelukt is.

Nu er geen partij is gevonden om 'te investeren in de verdere ontwikkeling en het onderhoud van Nello' gaat de stekker eruit. Dit betekent dat de sleutelloze toegang, zoals de Nello One bood, vanaf dat moment niet meer functioneert, tenzij er nog een oplossing komt. Daar werkt Locumi Labs naar eigen zeggen wel aan.

De Nello One stelt gebruikers in staat op afstand hun deur met een app te openen of automatisch de deur te laten openen als ze in de nabijheid zijn. Het apparaat dat dit mogelijk maakt, moet gekoppeld worden aan een bestaand intercomsysteem. Gebruikers zullen straks wellicht weer met een ouderwetse sleutel hun deuren moeten openen. De overige functies van de intercom blijven functioneren, schrijft Heise.