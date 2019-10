'PayPal, Mastercard en Visa dreigen steun Facebooks Libra in te trekken'

PayPal zou zijn steun voor Facebooks Libra-betaalmiddel willen intrekken. Het bedrijf heeft zorgen over de weerstand die het project wereldwijd oplevert. Ook Visa en Mastercard zouden hun steun voor het project heroverwegen.

PayPal zou afgelopen donderdag niet aanwezig zijn geweest bij een belangrijke vergadering. Die ging over hoe Libra zou moeten reageren op de zorgen van financiële en politieke autoriteiten over de mogelijkheden voor misbruik met het betaalmiddel. Alle overige 27 partijen die hebben aangegeven Libra te steunen waren wel aanwezig.

De Financial Times schrijft dat PayPal op het punt staat zijn steun in te trekken. Het bedrijf zou bezorgd zijn over de manier waarop Facebook ingaat op de geuite bezwaren over onder andere de witwasmogelijkheden met Libra. Ook zou het bedrijf niet tevreden zijn over het voorwerk dat verricht is om bezwaren bij toezichthouders weg te nemen. Een bron van FT zou gezegd hebben dat de kans klein is dat PayPal bij de start van Libra meedoet, maar op een later moment alsnog anders kan besluiten.

PayPal staat niet alleen met zijn zorgen. Eerder deze week schreef de Wall Street Journal al dat Visa en Mastercard hun steun aan het heroverwegen zijn. Onder andere de Franse overheid en de Europese Centrale Bank lieten afgelopen maanden weten dat de kans klein is dat de munteenheid van Facebook goedkeuring krijgt om gebruikt te mogen worden als de plannen niet wijzigen.

Facebook kondigde Libra in juni aan. Officieel is een in Zwitserland gevestigde non-profitorganisatie verantwoordelijk voor het betaalmiddel, maar het initiatief ligt bij Facebook, dat het betaalmiddel wil gebruiken op zijn platform. Andere partijen die steun toezegden bij de aankondiging zijn eBay, Spotify, Uber, Lyft en Vodafone.