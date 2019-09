'Populaire menstruatieapps sturen gevoelige data naar Facebook'

Een aantal veelgebruikte menstruatieapps sturen gebruikersdata automatisch door naar Facebook. Dat gebeurt op Android via Facebooks sdk, zelfs als een gebruiker geen Facebook-account heeft of de Facebook-app op de telefoon heeft staan.

Het gaat om verschillende apps die miljoenen keren zijn gedownload, blijkt uit onderzoek van Privacy International. De privacyorganisatie keek naar de apps Maya, MIA, My Period Tracker van Linchpin Health, Ovulation Calculator, Period Tracker van GP International en Mi Calendario. Van die apps stuurt alleen Period Tracker geen informatie naar Facebook. De applicaties worden gebruikt om menstruatiecyclussen bij te houden, maar vaak ook om vruchtbaarheidsperioden in de gaten te houden. Dat is handig voor koppels die zwanger proberen te worden. Daarvoor moet veel gevoelige informatie worden verzameld, zoals hoe gebruikers zich lichamelijk voelen maar ook wanneer zij seks hebben gehad.

De andere apps maken allemaal gebruik van een functie uit Facebooks Software Development Kit, die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet. Eén van die doelen is het verzamelen van data voor het tonen van persoonlijkere advertenties. Uit het onderzoek van Privacy International blijkt dat de meeste menstruatieapps data naar Facebook sturen die gebruikers zelf invoeren. Het gaat in sommige gevallen om gedetailleerde informatie zoals de inhoud van notities die gebruikers kunnen maken, maar vaker nog om metadata. Zo geeft de app Maya een variabel cijfer aan de manieren waarop een gebruiker seks heeft. Bij het gebruik van anticonceptie krijgt dat bijvoorbeeld een 2 mee, bij onbeschermde seks een 3. Die variabelen worden vervolgens met Facebook gedeeld. Ook datums zoals wanneer een menstruatiecyclus is begonnen wordt op die manier naar Facebook gestuurd.

Volgens Privacy International is het in lang niet alle gevallen duidelijk voor gebruikers welke data met wie gedeeld wordt. Sommige apps versturen al data naar Facebook zodra de app geopend wordt. Dat gebeurt dus al voordat gebruikers zelfs maar de algemene voorwaarden kunnen accepteren, stellen de onderzoekers. Dat zou tegen de AVG zijn. Facebook zegt in een reactie aan BuzzFeed dat apps duidelijk moeten zijn over welke data zij verzamelen.