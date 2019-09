Onderzoek: 1 op de 5 Android-apps schendt privacybeleid Google

Volgens onderzoek schendt zo'n 20 procent van de Android-applicaties het privacybeleid van Google, door gegevens door te sturen naar derden waarmee de privacy van de gebruiker in het geding is. Google zegt maatregelen te zullen nemen.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Belgische krant De Tijd heeft laten uitvoeren. In het onderzoek werd naar 120 applicaties gekeken door het Amerikaanse bedrijf AppCensus en het Belgische bedrijf Collibra. De applicaties werden gekozen op basis van hun populariteit in de Play Store. De Tijd heeft een speciale webpagina online gezet waarmee smartphonegebruikers inzicht kunnen krijgen in welke applicaties welke gegevens doorsturen.

Een van de bevindingen uit het onderzoek is dat 1 op de 5 applicaties gegevens doorsturen naar derden op een manier die volgens het privacybeleid van Google niet is toegestaan, bijvoorbeeld door deze gegevens tegelijkertijd met het advertising id door te sturen. Dat is niet toegestaan omdat de desbetreffende gegevens gezamenlijk ervoor zorgen dat de gebruiker gemakkelijk is te herleiden, waardoor dus de privacy in het geding komt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een locatie, imei, of een simkaartnummer. Daarnaast sluizen 47 van de 120 onderzochte applicaties gegevens door waar de gebruiker niet van tevoren van op de hoogte wordt gesteld.

Een woordvoerder van Google België zegt tegen De Tijd dat ze naar aanleiding van het onderzoek actie zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat applicatie-ontwikkelaars zich aan het privacybeleid zullen houden. Android-applicaties komen geregeld in het nieuws vanwege privacyschending: in de afgelopen jaren heeft Google aanpassingen doorgevoerd om gebruikers meer controle te geven over de permissies die applicaties mogen hebben.