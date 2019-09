Minecraft ziet aantal spelers met bijna een kwart toenemen in jaar tijd

Minecraft heeft er in het afgelopen jaar een aanzienlijk aantal actieve spelers bijgekregen. De game telt namelijk 112 miljoen spelers die maandelijks actief zijn, en dat is een behoorlijke toename ten opzichte van de 91 miljoen die een jaar geleden werden genoteerd.

Dat liet Microsoft, als eigenaar van de game, weten in een gesprek met Business Insider. Volgens Helen Chiang, die bij Microsoft de leiding heeft over de ontwikkeling van Minecraft, zijn er inmiddels 112 miljoen spelers die maandelijks minimaal een keer inloggen. Daarmee is de game populairder dan onder andere Fortnite.

Het aantal van 112 miljoen maandelijks actieve spelers betekent ook een toename van bijna een kwart ten opzichte van een jaar geleden. In oktober vorig jaar liet Microsoft namelijk weten dat Minecraft 91 miljoen actieve spelers heeft. Dat aantal betekende overigens ook al een toename van ongeveer 20 miljoen vergeleken met een jaar eerder.

Dat Minecraft blijft groeien ondanks dat het al ongeveer 10 jaar bestaat, heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het op steeds meer platforms wordt aangeboden. In april dit jaar begon Microsoft ook met het aanbieden van Minecraft via abonnementsdienst Game Pass.