Microsoft staakt ontwikkeling Super Duper Graphics Pack voor Minecraft

Minecraft krijgt geen Super Duper Graphics Pack, de omvangrijke grafische update die Microsoft tijdens de E3-gamebeurs in 2017 voor het spel aankondigde. Microsoft noemt de update technisch te veeleisend.

Microsoft meldt 'niet blij' te zijn met de prestaties van het Minecraft Super Duper Graphics Pack bij het draaien ervan op verschillende systemen. De ontwikkelaar is daarom gestopt met de ontwikkeling ervan. Het bedrijf bekijkt nu andere manieren om Minecraft van een ander uiterlijk te voorzien. Details hierover geeft Microsoft verder niet, maar het bedrijf komt binnenkort met meer informatie over het optimaliseren van de architectuur achter Minecraft op verschillende platforms.

Microsoft kondigde het Super Duper Graphics Pack in 2017 aan. De grafische update zou alleen voor de Xbox One, high-end pc's met Windows 10 en de Xbox One X verschijnen, zo was de bedoeling. De gratis update moest 4k-hdr-ondersteuning en geavanceerde grafische effecten toevoegen aan Minecraft, zoals dynamische schaduwen, bewegingen van bladeren en gras, nieuwe textures, directionele belichting enzovoort.