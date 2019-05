Minecraft viert zijn tiende verjaardag

Minecraft viert op vrijdag zijn tiende verjaardag. In een decennium explodeerde de game in verkoopcijfers en bracht de verkoop in 2014 2,5 miljard dollar op. Maar waar begon de populaire sandbox-game? En welke veranderingen zijn er door de jaren heen geweest?

Het verhaal van Minecraft begint in 2009 met Infiniminer, een open-source voorloper van Minecraft. In Infiniminer werkt de speler als een mijnwerker en moet hij verschillende mineralen opgraven in automatisch gegenereerde-levels. Ontwikkelaar Markuss Persson, ook wel Notch genoemd, speelde Infiniminer terwijl hij bezig was aan andere projecten zoals RubyDungy en een op GTA: Chinatown Wars geïnspireerde zombie-game. Toen hij Inifiniminer ontdekte vielen hem meteen dingen op die hij naar eigen zeggen zelf anders had gedaan. Dat inspireerde hem om zelf games te ontwikkelen en de eerste versie van Minecraft uit te brengen Dat ging toen nog als Cave Game door het leven.

In mei van dat jaar wordt de game hernoemd naar Minecraft en komt de de eerste versie uit onder ontwikkelaar Mojang. In de maanden erna volgen constante updates met onder andere de toevoeging van multiplayer en de eerste survival-elementen. Meer dan een jaar later komt de eerste alpha-versie van de game uit. In oktober 2010 wordt de Nether aan de sandbox-game toegevoegd en in december maakt de game de transitie van de alpha- naar bèta-versie.

Het jaar 2011 begint goed voor de ontwikkelaars bij Mojang. De game wordt in dat jaar namelijk een miljoen keer verkocht. In de maanden erop volgen onder andere updates van de bèta, komt er een mobiele versie van de game, en worden er beelden getoond van een Xbox 360-editie. Toch loopt niet alles op rolletjes in dat jaar. Notch krijgt problemen vanwege een andere titel waaraan hij werkt met de naam Scrolls. Hij ontvangt in augustus een brief van Bethesda, de maker van The Elder Scrolls-serie die niet blij is met die naam. Het bedrijf dreigt zelfs met een rechtzaak.

In 2012 worden er verschillende updates van Minecraft uitgebracht. Onder andere nieuwe soorten blokken, de mogelijkheid om te handelen, en nieuwe klimaten worden toegevoegd aan de sandbox-game. Verder komt de game ook voor de Xbox 360 uit en verschijnt er zelfs een Lego-set gebaseerd op Minecraft.

In het jaar dat erop volgt worden er onder andere paarden toegevoegd, en de mogelijkheid om met redstone te werken. Ook wordt de Pocket Edition voortdurend bijgehouden en worden er versies voor de Playstation 3 en 4 en de Playstation Vita aangekondigd. De pc-editie is op dat moment ruim 13 miljoen keer verkocht.

Dan in 2014 verandert alles voor het spel. Microsoft betaalt namelijk niet minder dan 2,5 miljard dollar om ontwikkelaar Mojang over te nemen. Het lijkt een opvallende aankoop voor Microsoft, maar gezien de hoge verkoopcijfers is het prijskaartje wel te verklaren. "We verwachten in 2015 de investering terug te hebben verdiend", schreef het bedrijf in een verklaring. Wel ging de overname gepaard met het vertrek van de inmiddels controversiële oprichter Notch. "Als ik ooit iets maak dat populair werd ben ik er waarschijnlijk snel vandoor", zei hij eerder voor hij woord bij daad voegde.

Ook zonder Notch blijft Minecraft een sterke titel. In 2015 wint het spel bijvoorbeeld meerdere awards, waaronder een Bafta Game-award voor beste familie-game en een Golden Joystick-award in dezelfde categorie. Verder krijgt de game constante updates en komt er in samenwerking met Telltale een Story Mode uit.

Het jaar daarop wordt duidelijker wat Microsoft precies wil met Minecraft. Mojang brengt dan een Education Edition van de game uit. Die maakt het mogelijk om kinderen in een klaslokaal met Minecraft aan het leren te brengen. Met onder andere de mogelijkheid om instructies mee te geven, een portfolio, en een krijtbord worden aan deze editie toegevoegd. Ook bereikt de game de mijlpaal van honderd miljoen keer verkochte exemplaren. Verder kondigt Mojang het allereerste Minecraft-boek aan.

In januari 2018 Minecraft stijgt dat aantal naar 144 miljoen en heeft de game 74 miljoen actieve spelers. In de in dat jaar uitgebrachte 1.13-versie worden de oceanen en zeeën in Minecraft aangepakt, met onder andere nieuwe waterdieren, nieuwe monsters en ook nieuwe blokken. Sinds een paar weken is er een nieuwe update uit met de naam Village & Pillage, die verandert hoe spelers met dorpelingen in de game omgaan.

Minecraft heeft ondertussen een versie op bijna alle mogelijke platformen, van een Playstation 4 tot een versie op een Amazon Fire TV-stick. Waar de game over 10 jaar zal zijn kan alleen Mojang weten, zelf grapt de ontwikkelaar dat het in 2029 Minecraft zal uitbrengen op Mars.